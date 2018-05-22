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22 Mayıs 2018 15:04

Torunları mezun olurken de Nene Hatun’u unutmadılar

Erzurum Palandöken Saltukbey Ortaokulu 8-A sınıfı öğrencileri, 5.

Torunları mezun olurken de Nene Hatun’u unutmadılar

22 Mayıs 2018 15:04

sınıftan bu yana Türkçe Öğretmenleri E.Behiye Polat Kütük gözetiminde her yıl 22 Mayıs’ta Nene Hatun’un ölüm yıldönümü nedeniyle Tabyalar’a yaptıkları ziyareti bu yıl mezuniyet cübbeleriyle sonlandırdılar.


Nene Hatun’un kabri başında ellerinde bayraklarla dualar eden öğrenciler bir geleneğin son halkasını da yerine getirmenin huzuru içindeydiler.


Uzman Türkçe Öğretmeni E.Behiye Polat Kütük: "Bu toprakları vatan yapan ecdada vefa bu topraklarda nefes alan her Türk gencinin boynunun borcudur. Dört senedir çocuklarımla her 22 Mayıs’ta yaptığımız bu etkinlikte temel amacım vefa duygusunu kazanmalarıdır. Bu sene mezun oluyorlar ama Nenelerini yine unutmadılar. Her biriyle gurur duyuyorum ." dedi.


8-A sınıfı öğrencileri Nene Hatun’un kabri başında Fatihalar okuyarak bu anlamlı ziyareti sonlandırdılar.




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