Trafik ekiplerinden öğrenci servislerine sıkı denetim

Erzurum'da trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ana ve ara arterlerdeki denetimlerinde, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı.

2018 - 2019 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafikte yerini alan okul servisleri Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cemal Gürsel Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yapıyor.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü trafik şube görevlileri okul servis araçlarını denetledi. Gerekli kontrolleri yapan ekipler okul servisi sürücülerine yaptıkları işin önemini de anlatarak, uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdiler.

Erzurum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Emniyet personeli tarafından okulların açıldığı pazartesi günü sabah saat 07.00'den itibaren öğrenci servisleri denetleniyor. Gerekli evraklar, emniyet kemeri, taşıt kapısının otomatik olması, sürücünün yaşı gibi kurallara uymayan sürücülere gerekli cezalar yazılıyor.

Servis araçlarına yönelik denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi.