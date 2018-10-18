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Trafik ekiplerinden öğrenci servislerine sıkı denetim

Erzurum’da trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ana ve ara arterlerdeki denetimlerinde, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Erzurum'da trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ana ve ara arterlerdeki denetimlerinde, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı.


Erzurum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü başta olmak üzere emniyet personeli tarafından okulların açıldığı pazartesi günü sabah saat 07.00'den itibaren öğrenci servisleri denetleniyor. Çat yolu başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yapan ekipler okul servisi sürücülerine yaptıkları işin önemini de anlatarak, uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.


Gerekli evraklar, emniyet kemeri, taşıt kapısının otomatik olması, sürücünün yaşı gibi kurallara uymayan sürücülere gerekli cezalar yazılıyor.


Servis araçlarına yönelik denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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