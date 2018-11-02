Trafik kazaları kameraya yansıdı

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 5 kişinin yaralandığı 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta muhtelif kavşaklarda bulunan kameralar trafik kazalarını kaydetti. Can kaybının olmadığı, 5 kişinin yaralandığı 4 trafik kazası görüntüsünde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu araçların kaza yaptıkları ve kırmızı ışık ihlali görüldü.