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Trafik kazaları kameraya yansıdı

Erzurum, Ağrı ve Kars’ta meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 5 kişinin yaralandığı 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı.


Erzurum, Ağrı ve Kars'ta muhtelif kavşaklarda bulunan kameralar trafik kazalarını kaydetti. Can kaybının olmadığı, 5 kişinin yaralandığı 4 trafik kazası görüntüsünde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu araçların kaza yaptıkları ve kırmızı ışık ihlali görüldü.

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