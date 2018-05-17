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17 Mayıs 2018 15:46

Trafikte meyve tabağı ve tespihle seyreden sürücü gözaltına alındı

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü tepki topladı.

Trafikte meyve tabağı ve tespihle seyreden sürücü gözaltına alındı

17 Mayıs 2018 15:46

"Videoyu mizah amaçlı çektim" diyen sürücü gözaltına alındı.


Erzurum’da trafikte çekilen görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E. direksiyonu ise ayağı ile kontrol etti. Görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.


Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram’da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.



Gözaltına alındı


Videonun haberlere yansıması üzerine harekete geçen emniyet güçleri Kadir E.’yi bugün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir E.’nin ehliyetine el konulduğu ve yarın ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.




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