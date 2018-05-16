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16 Mayıs 2018 17:18

Trafikte pes dedirten görüntü: Meyve tabağı ve tespih

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü tepki topladı.

Trafikte pes dedirten görüntü: Meyve tabağı ve tespih

16 Mayıs 2018 17:18

O sürücü, "Videoyu mizah amaçlı çektim" dedi.


Trafikte çekilen görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E. isimli şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol etti. Görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.


Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram’da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.




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