Traktör kazası can aldı

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Dereköy mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde çayırdan otları yükleyip köyde boşaltan çiftçiler daha sonra kısa bir çay molası sonrası arazideki diğer otların taşınması için traktöre binerek tarlaya hareket ettiler. Gülübey Doğan idaresindeki 25 AD 673 plakalı traktör köyün içindeki virajı dönerken traktörün arkasındaki römork yol kenarındaki uçuruma doğru kaymaya başladı. Bu esnada römork içerisinde bulunan diğer 4 kişi uçuruma yuvarlanmak üzere olan römorktan atlayarak son anda kurtulurken, traktör sürücüsü Gülübey Doğan uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalarak feci şekilde yaralandı.

Köy sakinleri tarafından yaralı sürücü traktörün altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücü ambulansta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.