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19 Haziran 2018 11:28

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Tokça köyünde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

19 Haziran 2018 11:28


Edinilen bilgiye göre, tarlaya gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıkan Engin Polat idaresindeki 25 FA 275 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 250 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.


Köyde oyun oynayan çocuklar olayı görüp hemen Polat’ın babasına haber verdi. Olay yerine gelen aile ve köylüler Polat’ı traktörden 100 metre yukarıda buldu. Yakınları hemen 112’yi arayarak olay yerine Aşkale’den ambulans çağırdı.


Engin Polat’ın yaşadığını öğrenen aile ve köylüler, yaralıyı hep birlikte kaza yerinden alarak yola indirdi. Polat, ambulansla önce Aşkale ilçe hastanesine ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Engin Polat’ın ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.


Kazada traktör ise hurda yığınına dönüştü.




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