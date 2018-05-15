TRT Erzurum THM Gençlik Korosundan Muhteşem Yıl Sonu Konseri

Şefleri TRT’nin usta sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde birbirinden güzel türküleri “TRT kalitesiyle” seslendiren koro dinleyenlerden tam not aldı.

Konsere Konuk Sanatçı olarak katılan “Ümit Turan” performansı ile göz doldurdu. Konserin sunuculuğunu, son dönemde sergilediği tiyatro çalışmaları ile gündeme oturan “Ömer Ergedik” yaptı.

Konsere; Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Atatürk Üniversitesi Spor Fakültesi Dekanı Osman Elmalı, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden ve çok sayıda türkü severin ilgi gösterdi.

75 kişilik koroya; Bayram Şengül, Faruk Demirağ, Metin Sürmeli, Said Gülebenzer, Engin Varol, Yener Temelli, Metin Sürmeli, Hasan Tahsin Sümbüllü başta olmak üzere tamamı profesyonel saz sanatçılarından oluşan 15 kişilik saz heyeti eşlik etti.

Koronun repertuar genişliği hayranlık uyandırırken, birbirinden güzel 30 koro ve solo eserin seslendirildiği konserde bir konuşma yapan TRT Radyo Müdürü şair, yazar ve prodüktör İsmail Bingöl; “Türkülerin gelecek nesillere taşınmasında TRT Gençlik Korosunun Şefleri Yıldız Demirkol Savaş öncülüğünde çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğine işaret ederek tebrik ettiğini “ifade etti.

Bingöl, ayrıca bu koroların oluşturulmasında emeği geçen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcıları, TRT Müzik Daire Başkanı Ahmet Akçakaya ve TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar’a teşekkürlerini sundu.

Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, yaptıkları konuşmalarda konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini belirterek başarılarının devamını dilediler.

Konser sonunda Koro Şefi yıldız Demirkol Savaş, Konuk Sanatçı Bayram Şengül ve Saz Sanatçısı Bayram Şengül ve Sunucu Ömer Ergedik’e plaket takdimi yapıldı. Ayrıca TRT Gençlik Korosunda üç yıllık eğitimlerini tamamlayan üç koro elemanına TRT Müzik Daire Başkanı Ahmet Akçakaya tarafından imzalanan “mezuniyet belgeleri” verildi.

Konser toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

TRT Erzurum THM Gençlik Korosunun yeni dönem çalışmalarına 1 Eylül 2018 tarihinde başlayacağı öğrenildi.