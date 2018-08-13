Trump’a ’düzgün’ tokat

Bu benim milletimin bir cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim" çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya ve milli seferberliğe Erzurum’dan anlamlı bir katkı geldi. Erzurum’un önde gelen prestijli yatırımcı şirketlerinden Düzgün Marketçilik "Milletçe kur oyununu bozacağız" sloganıyla yeni bir yatırıma hız verdi ve 16. şubesini açma hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Erzurum Gez Mahallesi Bulutlar Sitesi altında açılacak Düzgün Marketçilik’in yeni şubesinin hizmete girmesi ve benzer atılımların yurt genelinde gerçekleştirilmesiyle piyasa moral bulmakla kalmayacak ABD’nin "Kur tuzağı" da boşa çıkarılmış olacak.

ABD’nin ülkemiz piyasası üzerinde böyle bir oyuna kalkıştığı dönemde Düzgün Marketçilik’in gerçekleştirdiği atılım Erzurum’da sadece memnuniyetle karşılanmakla kalmadı, kent sakinleri bu girişimden gurur duyduklarını da vurguladılar.

Düzgün ailesi adına Ömer Düzgün ise "Bu millet, ülkesi üzerine oynanan her oyunu bozacak güce ve kudrete sahiptir. Biz Düzgün ailesi olarak üzerimize düşeni yerine getirmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandılar. Düzgün Marketçilik’in bu girişimiyle ilgili ekonomistler, söz konusu yatırımın sermayenin canlı ve sürekli hareket halinde tutulmasını sağlayacak olmakla birlikte piyasalara pozitif katkıda bulunacağını vurguladı. Ekonomistler "ABD’nin ve özellikle Başkan Trump’ın istediği tablo bunun tam tersi bir durum. Onlar piyasanın durulmasını, sermayenin korkup çekilmesini, tedirginliğin artmasını hedefliyor ve bunu oluşturmaya çalışıyor. Ancak onların bu beklentisi, Düzgün Marketçilik’in girişimi gibi diğer yatırımcılarımızın da yatırımlara hız vermesiyle, sermayeyi diri tutmasıyla boşa çıkacak... Düzgün ailesi çok anlamlı bir girişimde bulundu ve bu örnek girişimi kutlamak gerekir” diye konuştular.

DÜZGÜN MARKETLERİN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Ticari hayatına 1962 yılında Dikmen Bakkaliyesi, Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün yönetiminde 1987 yılında Erzurum Palandöken semtinde Yenişehir Gıda, 1997 yılında ise Palandöken semtinde 2. Marketlerde Düzgün Market adı altında ilk şubesi ile hizmete başlayan Düzgün marketçilik, 16 Ağustos Perşembe günü açacağı 16’ncı şubesiyle sektöründe büyümesini sürdürüyor. 1998 yılında Kayak Yolu, 2001 yılında Hacı Ahmet Baba şubesi, 2006 yılında Solakzade Mahallesi’nde önemli bir atılımla 3 bin metrekare üzerine kurulu alanda Düzgün Alışveriş Merkezi’ni hizmete sunan Düzgün ailesi, Erzurum ekonomisine yön vermekle kalmadı, yüzlerce insan için istihdam kapısı haline de geldi. Erzurumlu İşadamı Ömer Düzgün’ün yoğun çaba ve gayretleriyle her geçen yıl biraz daha büyüyen Düzgün Marketçilik, Erzurum’da yerel marketçiliğin adeta markası haline gelirken, birbiri ardına açılan şubeleri sayesinde Düzgün, perakende sektörünün de lokomotifi haline geldi.

ERZURUM’UN HER YERİNDE

Gez Mahallesi’nde hizmete açılacak olan yeni mağazası ile şube sayısını 16’ya yükseltecek olan Düzgün Marketçilik, Solakzade AVM, Bölge Eğitim, Şükrüpaşa, Üniversite, Kayakyolu (3 Şube), Yıldızkent (2 Şube), Çaykara, Hacı Ahmet Baba, 2. Marketler, Hilalkent AVM, Dadaşkent ve 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde de halka hizmet veriyor. Kaliteden ödün vermeden sınırsız müşteri memnuniyeti sloganı ile kısa zamanda bölge ve bölge dışından gelen müşterilerin tercih ettiği bir alışveriş noktası olarak Düzgün Market, açacağı 16’ncı şubesiyle Erzurum ve Erzurumlulara hizmet etmeye devam ediyor. Düzgün Marketçilik, sebze, meyve, şarküteri, taze ve kuru gıdalar, temizlik, kişisel bakım, bay, bayan ve çocuk giyim, oto aksesuar ve züccaciye reyonlarıyla sektörel gelişmeler ışığında kendisini sürekli yenileyen kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ve sonrasında verilen hizmetle farkını ortaya koyan ‘müşteri daima haklıdır’ prensibini fiili olarak uygulayan, kaliteli hizmeti esas alan güçlü bir kurum olarak tanınıyor.