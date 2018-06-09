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09 Haziran 2018 11:37

TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit programı

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından; Genel Müdürlük ve Temsilciliklerin bulunduğu illerde Aziz Şehitlerimiz, merhum olmuş Mehmetçikler ile bağışçılar için mevlit okutuldu.

TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit programı

09 Haziran 2018 11:37


Organizasyon kapsamında Erzurum’da Üniversite Camisi’nde okunan mevlit yoğun ilgi gördü.


Konuyla ilgili açıklama yapan TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı şunları söyledi: “Vatanımızın bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ve merhum olmuş Mehmetçiklerimiz ile bağışçılarımız için;TSK Mehmetçik Vakfı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’da mevlit okutuldu. Bu kapsamda Erzurum’da Üniversite Camisinde Cuma Namazı öncesi okutulan mevlide şehit ailelerimiz, gazilerimiz, bağışçılarımız ve Erzurumlu hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Mevlidimizi okuyan değerli mevlithanlarımız ile mevlidimize iştirak eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle; Aziz Şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ile bağışçılarımıza Allahtan rahmet, şehitlerimizin geride kalan ailelerine, hayatta olan gazilerimiz ile bağışçılarımıza sağlık ve esenlikler diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramlarını içtenlikle kutluyorum.”




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