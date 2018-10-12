TTurks roket takımından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

İstanbul Yeni Hava Limanında geçtiğimiz ay düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde üçüncülük elde ederek ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “TTurks Roket Takımı” Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

“Çağa ayak uyduran nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Atatürk Üniversiteli öğrencilerin elde ettiği bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, çağa ayak uyduran ve gelişen teknolojiyi yakından takip eden nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda adımlar attıklarını söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinin, uzay, havacılık ve savunma teknolojileri alanlarında yol gösterici bir konumda olacağını belirten Rektör Çomaklı, ‘istikbal göklerdedir' şiarına uygun projeler geliştirdiklerini ve yürüttüklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi TTurks Roket Takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Çomaklı, bundan sonra da bütün öğrencilere gereken her türlü desteği vereceklerini, bilimsel çalışmalar için tüm imkânları seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

Akademik Danışmanlığını Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, takım liderliğini, Makine Mühendisliği öğrencilerinden Burak Bayık'ın yaptığı TTurks Roket Takımı öğrencileri, gösterdiği ilgiden ve sağladığı imkânlardan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

157 takım arasında yapılan elemeler sonucu Roketsan'ın Tuz Gölündeki atış sahasına gitmeye hak kazanan 28 takımdan birinin TTurks Roket Takımı olduğunu belirten takım lideri Burak Bayık, Roket Yüksek İrtifa Yarışması sonucunda Türkiye Üçüncüsü derecesini elde ederek ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın kendileri için onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın TTurks Roket Takımı öğrencilerine hediye vermesiyle son buldu.