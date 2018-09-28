TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tanıtım toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi organizasyonunda Erzurum'daki ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlere yönelik TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı tanıtım toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Erzurum il temsilcisi Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Yıldız iş birliği ile yapıldı.

Erzurum Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Bağaçlı, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte 4006 Bilim Fuarları sürecinin nasıl işleyiş şekli, sık sorulan soruların cevapları, önceki yılların deneyimleri, örnek fuar organizasyonları ve projeler paylaşıldı.

Fuar organizasyonlarının eğitimdeki önemine değinerek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz; “Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan çok önemli bir etkinliktir. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve kültürel becerileri arttığı gibi okul ve öğretmenlerimizin de organizasyon yeteneği ve kurumsal kapasitesi artmaktadır” dedi.

Kaygusuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının Müdürlüğümüzün önceliklerinden biridir. Fuar sayısının her geçen yıl artmasını hedefliyoruz. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında il olarak bütün okullarda fuar yapılmasını bekliyoruz” diye sözlerine ekledi.