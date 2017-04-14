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14 Nisan 2017 17:55

TÜGVA Erzurum’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eğitim brifingi

TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci, Erzurum buluşması kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum Valiliği ziyareti sonrası, vakıf çalışmaları hakkında brifing verdi.

TÜGVA Erzurum’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eğitim brifingi

14 Nisan 2017 17:55


İl Temsilcisi Kahveci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize teşrifi esnasında Valilik ziyaretinde bizler de TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği olarak yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı bulduk. Ülkemizde nitelikli, eğitimli ve donanımlı bir gençliğin inşası için kısa zamanda yaptığımız faaliyetleri Cumhurbaşkanımıza tüm detaylarıyla aktardık. Kendisinin gençlikle alakalı talimatlarını not ettik. Göreve başladığımız ilk günkü heyecanla Başkomutanımızın bizlere verdiği talimat ve önerilerini hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.




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