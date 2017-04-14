TÜGVA Erzurum’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eğitim brifingi

İl Temsilcisi Kahveci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize teşrifi esnasında Valilik ziyaretinde bizler de TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği olarak yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı bulduk. Ülkemizde nitelikli, eğitimli ve donanımlı bir gençliğin inşası için kısa zamanda yaptığımız faaliyetleri Cumhurbaşkanımıza tüm detaylarıyla aktardık. Kendisinin gençlikle alakalı talimatlarını not ettik. Göreve başladığımız ilk günkü heyecanla Başkomutanımızın bizlere verdiği talimat ve önerilerini hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.