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06 Ocak 2017 17:02

TÜGVA’dan Halep’e Yardım Tır’ı

TÜGVA’dan Halep’e Yardım Tır’ı

06 Ocak 2017 17:02

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciği tarafından Halep’te yaşayan insanlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanya ile kuru gıda, çocuk bezi ve temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu olan yardım TIR’ı Halep’e uğurlandı. Yardımların gönderilmesi için gerçekleştirilen sade törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci ve gençler katıldı. Cuma namazı sonrası Narmanlı Cami’nden yola çıkan yardım TIR’ı için Başkan Sekmen vatandaşlarla birlikte dua etti. Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜGVA’ya teşekkür etti. Sekmen, “Halep’te yaşananları hepimiz biliyoruz. O insanların yaşadıklarının farkındayız. Allah’a hamdolsun ki gençlerimiz bu durumları uzaktan seyretmek yerine işin içine giriyor ve dertleniyor. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Erzurum İl Gençlik Kollarımızın TIR’larını uğurlamıştık; bugün de TÜGVA’nın TIR’ını yola çıkardık. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah oralarda acı, kan ve gözyaşı diner” dedi.
TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci de, gençlerin duyarlılıklarına işaret ederek, “Üyelerimiz gece gündüz çalıştı. Şehrimizde hayır yapmak isteyen birçok vatandaşımız bize ulaştı. Evlerine giderek yardımları topladık. Kuru gıda, çocuk bezi ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım TIR’ımızı uğurladık. İnşallah bu yardımlarımızın devamı da gelecek” diye konuştu.



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