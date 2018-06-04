Tüketici Hak Arama Derneği’nden Psikolik Danışmanlık Projesi

Psikolik Danışmanlık Projesinin planlanmasının neden gerekli olduğu konusunda açıklama yapan Birlik, "Öncelikle trafik sigortası bir vergi gibi görülmemelidir. Sağladığı birçok teminatla bireylerin, ailelerin, toplumun geleceği için önem taşımaktadır. Maalesef kazalar günlük hayatımızın bir parçasıdır ve hepimizin bir gün bu riskle karşılaşma ihtimalindeki en önemli güvencemiz trafik sigortasıdır. Türkiye Sigorta Birliği`nin bildirdiği verilere göre, trafik kazalarında Avrupa`nın ön sıralarında yer alan Türkiye, trafik sigortası primlerinde ise sonda bulunuyor. Bu yapılan açıklamalar ışığında Türkiye’de kaza oranının ne kadar fazla olduğu aşikardır. Trafik sigortası dediğimiz zaman bu sigorta kapsamına sadece kaza yapan araç veya hatalı taraf söz konusu olmamalıdır. Trafik kazaları sonucunda hasar görmüş araçlar ne kadar bir tamirden geçirilse de tamamen eski halini alamadığı için değer kaybı adı altında korunmaya alınıyor. Ancak bu kazaları yapan bireylerde oluşan manevi eksiklik, psikolojik bozukluk, sürekli sakatlık veya yoksun kalma sonucunda oluşan hasarlara çözüm bulmak veya uyum sağlamasında verdiği savaş sürecinde bireye psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi kurarak yardımcı olmak gerekmektedir” diye konuştu.

Yasemin Birlik, projenin hedeflerini şöyle sıraladı;

“Kaza sonucunda bireyde oluşan manevi ve psikolojik hasarlara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.

Bu verilen hizmet bedelini devletin SGK birimine ödetmemek ve oluşacak ücreti bireylere kesilen poliçelere cüzzi miktar şeklinde yansıtmak. Yani alacakları hizmetin ücretini devletin kasasına yansıtmadan karşılamak.

Proje kapsamında hazine müsteşarlığı bu projeyi sigorta şirketlerine bir yasa olarak yansıttığı taktirde amaç yasalaşacak ve poliçelere ek bir madde olarak eklenecektir. Halk parasını ödediği her hizmeti almak istediği için kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’ne yardım almak için mutlaka gideceklerdir.

Bu merkezi diğer Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezleri’nden ayıran nokta ise sadece trafik kazası sonucunda desteğe ihtiyacı olan bireylere hizmet verecek olmasıdır.”

Projenin hedef kitlesinin trafik kazası sonucunda oluşan olumsuz psikolojik ve manevi zarar görmüş tüm bireyler olduğunu belirten Birlik, proje çıktıları ve başarı ölçütleri açısından, projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktıları ise şu şekilde sıraladı;

“Devletin hastanelerinde psikolojik danışmanlık hizmeti alan bireyler için yaptığı ödemelerin azalması.

İhtiyacı olan bireylere tam anlamıyla ulaşım sağlanması.

Bireylere kaza sonucu yaşanan durumla baş etme becerilerinin kazandırılması.

Bireye yaşanılan durumla hayata uyum sağlaması adına destek verilmesi.

Bireylerdeki olumsuz yaşamsal davranışlarda azalma olması.

Sigorta şirketlerine ödenen primlerde artışın çok az miktarda olması.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte metropol şehirlerde de kurulan merkezler sonucu sigortacılık alanındaki kalkınmaya destek verilmesi.”