Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 18:47

Tümgeneral Güray Alpar’dan Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Tümgeneral Güray Alpar’dan Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti

17 Ağustos 2018 18:47

Dr. Ömer Çomaklı, emekliye ayrılan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar’ı makamında ağırladı.


Jandarma Komutanlığının kendileri için önemli paydaşlarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Bölge Komutanımız Güray Alpar ile genel işleyiş konularının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte hareket ettik. Toplumun huzur ve güvenini temin etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakârca çalışmalarından dolayı Güray Paşa’ya teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Görev yaptığı süre boyunca başta Erzurum halkı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar, Erzurum’da güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini, tarihi dokusu ve kültürel kimliğiyle böylesine özel bir şehirde görev yapmaktan şeref duyduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi ile karşılıklı iyi niyet, işbirliği ve verimli çalışmalarda bulunduğunu belirten Alpar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç