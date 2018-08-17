Tümgeneral Güray Alpar’dan Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti

Dr. Ömer Çomaklı, emekliye ayrılan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar’ı makamında ağırladı.

Jandarma Komutanlığının kendileri için önemli paydaşlarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Bölge Komutanımız Güray Alpar ile genel işleyiş konularının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte hareket ettik. Toplumun huzur ve güvenini temin etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakârca çalışmalarından dolayı Güray Paşa’ya teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süre boyunca başta Erzurum halkı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördüğünü dile getiren Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Güray Alpar, Erzurum’da güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini, tarihi dokusu ve kültürel kimliğiyle böylesine özel bir şehirde görev yapmaktan şeref duyduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi ile karşılıklı iyi niyet, işbirliği ve verimli çalışmalarda bulunduğunu belirten Alpar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.