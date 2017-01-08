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08 Ocak 2017 12:16

TÜMSİAD Burucu ile devam

TÜMSİAD Burucu ile devam

08 Ocak 2017 12:16

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi yaptığı olağan kongreyle yeni yönetim kurulunu belirledi.
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi, yapılan olağan kongreyle, mevcut başkan Cafer Burucu ile yoluna devam etti. TÜMSİAD Şube Binasında gerçekleşen ve divan başkanlığını Celalettin Çetinkaya’nın yaptığı kongreye tek aday olarak giren Cafer Burucu, kongreye katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu, bugüne kadar görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları ve üyelerine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, elde edilen başarılı hizmetlerde ekip olarak herkesin önemli işler yaptığını, yapılan yeni kongreyle de önemli projeler gerçekleştireceklerine inandıklarını kaydetti.
Başta Cazibe Merkezleri Projesi olmak üzere şehrin ticari faaliyetleriyle ilgili bütün etkinliklerde aktif rol aldıklarının altını çizen Başkan Burucu, ortak paydalarının Erzurum olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ticari, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda Erzurum’a yapılacak her türlü projeye TÜMSİAD üyeleriyle birlikte destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Cafer Burucu yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu olarak Erzurum ticaretinin canlanması amacıyla büyük desteklerini gördükleri siyasi, bürokratik ve akademik kuruluşlarının yöneticileri ve diğer STK temsilcileri ile bundan böyle de birlikte çalışma arzusunda olduklarını yineleyerek herkese teşekkür etti.
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin dün gerçekleşen olağan kongresi sonrasında yeni yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler seçildi: Cafer Burucu, A. Settar Demir, Hakan Ak, C. Mekki Mutioğlu, Erhan Dudu, Fatih Tüzemen, Ömer Düzgün, Murat Kumbasar, Cengiz Tosun, G. Levent Çelebi, Yusuf Korkmaz, Metin Durat, Ozan Kılıboz, Erdal Demirci, Teoman Özdoğan, Muhittin Aydın, Sebahattin Sarı, Ömer Yüksel, Ömer Behiç Temiz. Denetleme Kurulu Üyelerine ise F. Cüneyt Yavuz, Akif Emin Sulak ve Lütfü İbişoğlu getirildi.



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