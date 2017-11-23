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23 Kasım 2017 16:38

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu’dan Öğretmenler Günü mesajı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu’dan Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 16:38


Burucu, mesajında, ülkenin dört bir yanında öğrencilerine sevgilerini, gönüllerini ve ömürlerini feda eden, dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğin mimarları olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığını belirtti. İslam dininde de ilime ve öğrenmeye büyük önem verildiğini belirten Burucu, şunları kaydetti: "İslamın ilk emri ’oku’ olmuştur. Biliyor ve inanıyoruz ki ilmin olduğu yerde cehalet olmaz. Cehaletin olmadığı yerde de terör ve zulüm asla barınamaz. Bunun içindir ki geleceğin Türkiye’sini oluşturmak gibi kutsal bir meslek sahibi olan öğretmenlerimize bu anlamlı günde bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenler sadece bilgiyi değil, insanlığı da öğretirler. Bu bakımdan ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimiz her türlü övgünün üzerindedir. Ülkemizin dört bir yanında zor şartlar altında fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, bilgileriyle insanlığa ışık tutan öğretmenlerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."




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