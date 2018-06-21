Tüp bebek için 5 aşamaya dikkat

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde 5 aşamaya dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “İlk aşama, yumurtalıkların geliştirilmesi. Anne adaylarında yumurtaların geliştirilmesi adına hormonal ilaç tedavisi uygulanır. Genellikle karın bölümünden uygulanması tercih edilir. Adet dönemiyle uygulanmaya başlanan ilaçlar ile bir buçuk iki hafta da yumurtaların gelişim aşaması sağlanır. Genelde ayda bir yumurta üreten kadınlar bu uygulanan ilaçlar ile yumurta sayısını artırır. Yumurtaların gelişim aşamasında anne adayı ultrason ve kan tetkikleri ile incelenmeye devam edilir. Bu tetkikler ile yumurtalarda gelişim kontrol edilir. Herhangi bir olası sorunun önüne geçilmeye çalışılır. Zamanından önce yumurtalarda çatlama olmasın diye ilave ilaçlar uygulanır. Yumurtalar yeterince geliştikten sonra çatlatma iğneleri ile yumurtalarda olgunlaşma işlemi bitirilir” dedi.

İkinci aşamanın yumurtaların toplanması olduğunu kaydeden Dr. Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisinin bu aşamasında yumurtaların tamamen olgunluğu sağlandıktan ve çatlatma iğnesi uygulamasından 36 saat sonra yumurta toplama işlemine başlanır. Özel hazırlanmış kanüller ile toplama yapılır. Yumurta toplama sırasında lokal ya da genel anestezi tercih edilir. Lokal anestezide hasta ağrı hissedebilir. Tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından biri olan yumurta toplama işlemi sırasında genel anestezi ile hasta ağrı hissetmez. Genel anestezi kullanılacak hastaların 6 saat kadar bir süre ağızdan beslenmemesi gerekir. Toplama işleminden sonra toplanan yumurtalar incelenmek için laboratuvara gönderilir. Embriyologlar yumurtalar üzerinde ayrıntılı bir inceleme yaparak yumurtaları özel hazırlanmış sıvaların içinde korumak amacı ile alırlar. Tüp bebek tedavisinin yumurta toplama aşaması kolay ve komplikasyonu az olan bir cerrahi işlemdir. Fakat hafif derecelerde ağrı ve leke şeklinde kanamalar oluşabilir. Ağrılar için ağrı kesiciler yeterli olur. Lekelenmeler 2 - 3 gün sürebilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, diğer aşamaları şöyle sıraladı:

“Üçüncü aşama: Tüp bebek mikroenjeksiyon. Tüp bebek tedavisinde laboratuvar işlemleri ile yumurtalara uygulanacak yöntemler hasta adaylarına göre değişebilir. Laboratuvar işlemleri ile yumurtalar üzerinde genetik faktörler, yumurta sayısı ve kalitesi ve sperm analizi yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Eğer sperm sayısı ve kalitesi çok az ise spermin dölleme olasılığı da çok az olur. Bu durumlarda devreye mikroenjeksiyon tekniği girer. Dördüncü aşama: Embriyo transferi. Tüp bebeğin bu aşamada transfer için kullanılması gereken embriyoları embriyologlar inceleyerek kalite bakımından yüksek olanları ayırır ve ikinci ya da beşinci günlerde transfer yapılır. Beşinci aşama: Gebelik testi. Embriyoların da transferi ile tedavi sona ermiştir. Bu noktada yapılması gereken beklemektir. Transferi takip eden 12. Ya da 14. Gün gebelik testi için uygundur. Tüp bebek tedavisinin en zor kısmı bundan sonra başlar. Gebelik testinden sonraki 15 gün, tedavinin en zor dönemidir.”