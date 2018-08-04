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04 Ağustos 2018 13:14

Tüp bebek neden başarısız olur

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

Tüp bebek neden başarısız olur

04 Ağustos 2018 13:14

Dr. Bülent Berker, tüp bebek başarısızlıklarının sebeplerini değerlendirdi.


Tüp Bebek Tedavilerinde kaçınılmaz olarak başarısızlığa sebep olan önemli sorunlardan birinin Embriyo kalitesinin kötü olması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Berker, “Bu sorunun çözümü için yapılacak pek fazla uygulama bulunmamaktadır. Genetik inceleme yapılması suretiyle çiftte “Translokasyon” yani Kromozom bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Bu tür rahatsızlıkları yaşayan kişilerin Döllenmiş yumurtalarında görülen taşıyıcı olma ve anormallik durumu yüzde 80 oranından da yüksektir. Yine bu kişilerde fazla Embriyo bulunabilmesi halinde PGT isimli tarama yöntemi uygulanarak sağlıklı Embriyo araması yapılabilir.” dedi.


Prof. Dr. Bülent Berker, embriyo kalitesi kötüyken, Genetik bozukluk gibi bir sorunu bulunmayan çiftlerin tedavi edilmesi amacıyla Embriyo yapıştırıcı, Destekli yuvalama, Stoplazma transferi ve Ko-kültürler benzeri yöntemler geliştirilse de bunlar çoğunlukla etkinliği kanıtlanamayan yöntemler olarak bilindiğini belirterek, “Kötü Embriyo kalitesinin temel sebebi genelde yumurtalardır. Sperm kalitesizliğinden dolayı böyle bir sorun yaşanması ender şekilde karşımıza çıkmaktadır. Azospermi sorunu bulunan erkeklerden olgun olmayan Spermler alınarak Döllenme gerçekleştirilse de, Embriyo kalitesinin kötü olması transfer sonrasında gebelik elde edilebilmesini imkansız kılmaktadır. Ayrıca Genetik test sonucunda Yumurtalıklarda Genetik sorun bulunduğunun anlaşılması halinde tedavi olanağı kalmamakta ve tek seçenek olarak “Donör yumurta” dediğimiz yönteme başvurmak gerekmektedir.” diye konuştu.


Öte yandan, Embriyo kalitesi iyi olduğu halde yapılan transfer neticesinde gebelik elde edemeyen hastalarında mevcut olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bülent Berker, “Böyle vakalarda yine çeşitli test uygulamalarıyla sorunun kaynağının bulunabilmesi amaçlanır.


Rahim içerisindeki olası sorunları tespit edebilmek amacıyla Histeroskopi yöntemine başvurularak tanı ve tedavi uygulanabilir. Uygulamada Rahim içerisine ışıklı bir teleskop aracılığıyla girilmekte ve gözle inceleme için suyla şişirme tekniği kullanılmaktadır. Böylece Rahim içerisindeki yapışıklıklar, Myom ya da Polip varlığının kontrolü yapılır.


Zor ya da Kötü Embriyo Transferi sorunu yaşayan kadınların tedavisinde Rahim ağzının genişletilmesi ya da Histeroskopi yöntemi ile tıraşlama yapılabilir.


Tüp tıkanıklığı sorunu yaşayan kadınların tedavisi için öncelikle tüplerin içerisinde sıvı birikmesi olup olmadığının kontrolü yapılır. Şayet problemin nedeni buysa yeni denemeler için tüplerin çıkarılması gündeme gelir ancak bu tür işlemler başarı şansını yarı yarıya azaltır.


2 veya 3. gün gerçekleştirilen transfer işlemlerinde, başarısız Tüp Bebek denemesi bulunan çiftlere Blastokist Transferi yapıldığında başarı oranı artmaktadır.


Kan sulandırıcı veya Antifosfolipid Taraması yöntemleri herhangi bir fayda sağlamamaktadır.


PGT Yöntemi de gebelik oranını artırma anlamında çok etkili olamamaktadır.” Şeklinde konuştu.




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