Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek yardımcı üreme yönteminde, beslenme düzeni oldukça önem teşkil eder. Bunun sebebi, tedavinin başarılı olması için, sağlıklı bir bünyeye sahip olmak gerekliliğidir. Bu durumda da insanın bünyesini sağlamlaştırması, direncini yüksek tutması gerekir. Tüp bebek tedavilerinde beslenme, doktorlar tarafından planlanan diyetler tarafından pratik bir şekle sokulmaya çalışılmıştır. Fakat yine de kişisel olarak dikkat edilmesi gereken oldukça önemli noktalar vardır” dedi.

Tüp bebek tedavisinde anne adaylarının yapması gereken bazı şeylerin olduğunu belirten Dr. Fıçıcıoğlu, şöyle sıraladı:

“Tüp bebek tedavisine başlanmaya karar verildiği ilk an, yapılması gereken, sigara alışkanlığı mevcutsa, bırakmaktır. Yalnızca bırakmakla kalmayıp sigara kullanılan ortamlarda bulunmamaya gayret etmek gerekir. Sağlıklı bir hamilelik için ilk olarak uygun bir kiloda olmak gerekir. Aşırı kilolu ya da aşırı zayıflık durumu var ise, başarı şansı düşebilir. Protein ,mineral ve omega3 açısından en zengin olan besin, balıktır. Haftalık olarak minimum üç defa belirli balıkları yemek, sağlıklı olmanız için yardımda bulunacak, dolayısıyla tedavinize fayda sağlayacaktır. Tüp bebek tedavisinden önce ve sonra kesinlikle günlük olarak yaklaşık 2- 3 litre su tüketmek gerekir. Sadece su tüketimini yalnızca su içerek yapmalısınız. Çay ya da içinde su bulunan diğer içeceklerle değil, salt olarak tüketmek gerekir. Nohut, fasulye, barbunya gibi kuru baklagilleri de haftada üç gün tüketmek gerekir. Suni tatlandırıcılar normal diyet programında kullanılabilir. Ancak tüp bebek tedavisinde kullanmak yanlıştır. Çay ve kahve tüketimini olabildiğince minimuma indirilmelidir. Hatta mümkünse kahveyi tamamen bırakmalı, çay da bırakılamıyor ise, açık içilerek zararları minimuma indirilmelidir. Kola gibi asitli içeceklerde kesinlikle uzak durmak elzemdir. Makarna ve sebzeleri az suda haşlamak gerekir. Hamilelik öncesi tedavide, anne adayının folik asit alması, folik asitten zengin besinlerle beslenmesi birinci koşuldur. Folik asit yeşil yapraklı sebzelerde, fındık, badem ve baklagillerde oldukça fazla bir şekilde vardır. Bu yiyeceklerin tüketilme oranları da önemlidir. Haftada 3 defa kuru baklagil, haftada 50 gr. badem, haftada 50 gr. fındık tüketmek gerekir. İyi kaliteli bir uyku ve düzenli olarak yapılan yürüyüşler de oldukça önemlidir. Haftada 3 kez düzenli bir şekilde yürüyüş yapmak gerekir. Türkiye'deki neredeyse bütün uzmanlar, hamilelik öncesi ve tüp bebek öncesi karbonhidrat azaltma ve protein artırma şeklindeki beslenme düzenini uygulamayı tavsiye ederler. Araştırma merkezlerinde yapılan araştırmalarda, çıkan neticelere göre; karbonhidrat ağırlıklı beslenen anne adaylarında tüp bebek tedavilerinde başarılı olmayan sonuçlar sağlanabilmektedir.”

“Karbonhidrat tüketiminin olumsuz etkilerine dikkat”

Karbonhidrat tüketiminin neticesinde ortaya çıkan fazla glikoz oluşumu yumurta ve embriyolar bakımından sağlıklı koşullar sağlamadığını kaydeden Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu sebeple bebek sahibi olmak isteyen adaylar ya da tüp bebek tedavisi olmak isteyen hastaların birkaç ay öncesinde karbonhidrat tüketimini azaltmaları olumlu neticelere ulaşmaları bakımından faydalı olmaktadır. Pişirme yöntemi, en ideal ve yüksek şekilde vitamin, protein, mineral alınması için çok önem teşkil eder. Kızartmalar yerine ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmiş yemekleri tercih etmek, bünyenin sağlığı açısından önemlidir. Günlük olarak tüketilen sebzeleri çiğ tüketmek yerine kesinlikle haşlayarak yemek gerekir. Bunun dışında, yağda kızartılmış besinler yerine yine haşlanmış gıdalar yemek tercih edilmelidir. Bezelye, brokoli ve bunun gibi sebzeleri de zeytinyağlı olarak yemeye dikkat etmek gerekir. Potasyum açısından zengin fındık, badem, balık ile C vitamini barındıran meyveler tedavide başarıyı dolaylı olarak arttırabilen besinlerdir. C vitamini açısından zengin besinlerle beslenmek, vücudun direncini sağlamlaştırır. Bunun yanında C vitamini açısından zengin besinler cinsellikle ilgili hormonlarının iyi çalışmasını sağlar. Bu sebeple C vitamini içeren meyve ve sebzeleri kesinlikle günlük olarak tüketmek gerekir. Kivi, portakal, limon, yeşil biber, greyfurt C vitamini açısından oldukça yüksek besinlerdir. B vitaminleri, demir ve çinkodan da oldukça zengin olan kümes hayvanları, balık, kırmızı et, kurubaklagil ve yumurta tüp bebek tedavisi süresince mümkün olduğu kadar sık tüketilmelidir. Bezelye, brokoli, havuç vitamin ve mineral bakımından zengin sebzelerdir” açıklamalarında bulundu.

“Tüp bebek tedavisinde beslenme düzenine dikkat”

Anne olmak isteyen bir adayın, hem fazla kilo problemi mevcut ise, hem de polikistik over (çok sayıda kist içeren yumurtalık) rahatsızlığından mustarip ise, tüp bebek uygulamasının başarılı olma olasılığının oldukça düştüğünü belirten Dr. Fıçııoğlu, “Polikistik over metabolik sendrom” ismi verilen sorun, insülin direncine yol açabiliyor. Bu durum da, anne adayının karın bölgesini yağlanmasına sebep oluyor. Karında yağlanma ise tüp bebek uygulamasının başarısını azaltan bir etkendir. Hamilelik düşünen bütün anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik geçirmelerinde, hem hamilelik öncesinde, hem de hamilelik sırasında iyi bir beslenme programı uygulamaları başarı için oldukça önem teşkil eder. Tüp bebek planlanan anne adayları için de durum aynıdır. Kilosu fazla olan anne adaylarında tüp bebek tedavi başarısı olumsuz etkilenebilir. Bu sebeple de tedaviye başlamadan önce uygun diyet ve egzersizle kilo vermeleri önerilir. Bu da tedavi başarısına katkıda bulunacaktır. Özellikle kilo sorunu, polikistik over hastalığı olan ve tüp bebek tedavisi planlanan hastalarda daha yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur. Tüp bebek tedavisinde hiçbir kalori sınırlandırması bulunmaz. Fakat, tüp bebek tedavisine başlayacak olan adayların günlük yiyeceklerinde protein alımı kesinlikle % 25 in üzerinde olmalı. Bu bir kilo kaybetme programı değildir. Bunun sağlıklı beslenme programı olduğu unutulmamalıdır. Tüp bebek tedavisine başlayacak olan anne ve baba adaylarının genetik hastalıkları olup olmadığı incelenmeli ve kalp hastalığı, şeker hastalığı ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarda kan şekerini artırmayacak şekilde beslenme programları hazırlanabilir. Anne ve baba adaylarının bu gibi rahatsızlıklar ardında doğru beslenme alışkanlığı kazanmaları sağlanarak tedaviye başlanabilir. Bu gibi olumsuzlukların çözümlenmesi ile tüp bebek tedavisinde başarı sağlanması daha uygun olacaktır. Dengeli beslenme hem başarının yakalanmasına yardımcı olur, hem de hamileliğin sağlıklı bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Bunun dışında doğru beslenme şekli ile doğacak bebeklerinde sağlığı önemli ölçüde muhafaza edilir. Tüp bebek tedavisi uygulanmadan önce, bütün dünya ülkelerinde de, uzmanlar anne adaylarına hararetle karbonhidrat içeren yiyecekleri yasaklar, daha çok protein ağırlıklı beslenmelerini tavsiye etmektelerdir. Uzun yıllardır yapılan araştırmalar neticesinde uzmanlar anne adayının transfer öncesinde ve sonrasında beslenme alışkanlıklarının transfer başarısı üzerinde oldukça etkili olduğunu bildirmişler ve buna göre anne adaylarının tedavi öncesinden başlayarak karbonhidratları bırakmalarını, protein ağırlıklı beslenmelerini söylemişlerdir. Protein ağırlıklı beslenen anne adaylarının hem hamilelik süreci, hem de doğumu oldukça kolay gerçekleşmektedir. Bunun yanında anne adayının doğum sonrası iyileşme süreci de daha kısaltmaktadır. Başka bir taraftan da protein ile beslenen anne adayında ise gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası daha rahat geçmektedir” şeklinde konuştu.