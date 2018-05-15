Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde embriyo seçimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Doğal yollarla çocuk sahibi olmayan kişilere uygulanan tüp bebek tedavisinde, başarı oranlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise transfer edilen embriyo ya da embriyoların kalitesidir” dedi.

Dr. Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinin aşamaları ise şöyle açıkladı:

“Çifte ilk muayene ve kısırlık sorunlarına göre tedavi planı, Yumurtalıkların uyarılması, Uyarılan yumurtaların toplanması ve baba adayından sperm örneği alınması, Laboratuvar aşamaları ve döllenme, Döllenen embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesi, Gebelik testi.”

Embriyo transferinin, 10 dakika gibi kısa sürede uygulanan ve genel ya da lokal anesteziye ihtiyaç olmayan oldukça basit bir işlem olduğun ifade eden Dr. Fıçıcoğlu, “Ancak en büyük titizlik ve en ciddiyet isteyen aşamadır. Embriyo transferinde yapılabilecek en küçük hatalar, tedavinin başarısız sonuçlanmasına yol açabilir. Özellikle de kaliteli embriyo transfer, embriyonun tutunmasına ve başarılı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ya da düşükle sonuçlanan gebelikler genellikle tüp bebek tedavisinde embriyonun kalitesiz olması kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Tüp bebek tedavisinde başarının sağlanabilmesi için embriyoların kaliteli olması gerekmektedir. Çocuk sahibi olamamayı tetikleyen faktörlerin başında; embriyonun gerekli sağlayamaması gelmektedir” diye konuştu.

Embriyo seçiminde ilk olarak anne adayının yaşına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Fıçıcıoğlu, “Embriyoların kalitesine, Tüp bebek tedavisinin kaç defa uygulandığına, Embriyoların dondurulup dondurulmayacağına, göre karar verilmektedir. Günümüzde embriyolar, inkübatör adı verilen kültür ortamlarında tutulmaktadır. Bu ortamlar, embriyoların inkübatör içindeki gelişimlerini kamera sistemleri ile devamlı olarak izlenmesine olanak tanımaktadır. Bu sayede de uygun ve en kaliteli embriyolar tercih edilmektedir. Transfer sırasında kaç tane embriyonun anne adayının rahmine bırakılacağı yasalarla belirlenmiştir. Birden fazla embriyo transferi, gebelik şansını arttırsa da çoğul gebelik riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple de kadın 35 yaşından küçükse ve ilk 2 tüp bebek denemesi ise yalnızca bir adet embriyo transferine izin verilmektedir. Şayet anne adayı 35 yaşından büyükse iki adet embriyo transferine izin verilebilir. Unutulmaması gereken 2’den fazla embriyo transferine izin verilmediğidir” açıklamalarında bulundu.