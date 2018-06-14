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14 Haziran 2018 18:05

Tüp bebek uygulanan kısırlık sebepleri

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

Tüp bebek uygulanan kısırlık sebepleri

14 Haziran 2018 18:05

Dr.Cem Fıçıcıoğlu, Tüp bebek tedavisinin uygulandığı kısırlık sebeplerini anlattı.


Prof.Dr.Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisi genellikle tüplerin tıkalı olması durumunda uygulansa da yaygın olan diğer kısırlık sebeplerini şöyle sıraladı; “Çikolata kisti, yumurtalık rezervlerinin yetersiz olması, Anne adayının rahminde doğumsal anomalilerin olması, Cinsel enfeksiyonlar, Cinsel hastalıklar, Miyom ve polip gibi yapılar, Erkekte sperm sayısının yetersiz olması, Azospermi (menide hiç sperm olmaması) Sperm hareketliliğin yetersiz olması, Sperm hücrelerinde morfolojik bozukluklar olması, Genetik geçişli hastalıklar, Anne adayının yaşının ileri olması, Kronik hastalıklar, Sistemik hastalıklar, Aşırı stres olarak sayılabilir. Bu problemler, tüp bebek tedavisi ile genellikle başarılı şekilde çözülebilmektedir. Bu sorunlarla beraber tüplerin tıkalı ya da kapalı olmasının herhangi bir önemi yoktur. Tüp bebek tedavisi, tüplerin açık olması gerektirmemektedir.”




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