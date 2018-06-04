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04 Haziran 2018 11:10

Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı

Erzurumluların "Türbe var" diyerek dokundurmadığı yapı kentsel dönüşüm çalışmasının tam ortasında kaldı.

Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı

04 Haziran 2018 11:10


Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde vatandaşların türbe olduğu iddiasıyla yıkımına izin vermediği yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7-8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı. Yakutiye Belediyesinin geçen yıl başlattığı Kentsel Dönüşüm’ ve ’Cazibe Merkezi’ projesi adı altında Hasan-ı Basri Mahallesi’nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri’nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi.


Belediye Başkanı Ali Korkut, "Hasan-ı Basri’nin mezarı Basra’da. Kendisi Erzurum’a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak" diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi.


Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.




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