Dernek binasında dönemin ilk programına Prof.Dr.Bahattin Türetken konuk oldu.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli’nin yaptığı takdim konuşmasının ardından bir süre önce yayımlanan ve takdim yazısı “Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından kaleme alınan ‘Türk Teknolojosi Ama Nasıl?’ kitabı ile ilgili bilgiler aktaran Türetken dinleyicilere tecrübelerini aktardı.

Erzurum’da bulunan kitap dostları, STK temsilcileri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım-imza faaliyetinde Prof.Dr.Bahattin Türetken şunları dile getirdi: “Son yıllarda teknolojide baş döndürücü gelişmeler, ülkelerin var olma kaygısını ve kendi teknolojilerini üretme arzularını tetiklemiştir.

Bir Japon teknolojisi, bir Kore teknolojisi, bu durumun önümüzdeki en somut örnekleridir. Bir Türk teknolojisi kavramı/etiketi niçin var olmasın, kabul görmesin, geleceğe damga vurmasın? Bu kitapta işte bu problemi tartışacağız.

Çağımızın manzarasına göz attığımızda, kendi teknolojisini geliştirmeyen milletlerin dünya üzerinde söz sahibi olamadıklarını, refah ve gelişmişlik seviyelerinin gerilediğini, gelecek kaygısı taşıdıklarını ve geleceklerini teminat altına almak adına stratejik planlarında bir arayışta olduklarını açıkça müşahede etmekteyiz. Türk devrimi her alanda gerçekleşse ve bir tek alanda eksik kalsa, kendi teknolojisini üretemese, ona tamamlanmış gözüyle bakamayız.

İlk bölümde Türk Teknolojisine tarihsel bakışı ilgili referanslardan vereceğiz.

İkinci bölümde hâlihazırdaki durumumuzdan detaylar irdelenecek.

Üçüncü bölümde 2023 vizyonumuzdan örnekler ele alınacak. Dördüncü bölümde Türk Teknolojisinin geleceği ve BTYK toplantılarında alınan kararları ayrıntılı olarak verip, bu toplantılardaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerinden kesitlerle teknoloji oluşumunda liderin rolünü tartışacağız.

Son bölümde ise “Mucid-i Âlâ” adlandırdığımız bir örnekle durumu berrak bir halde sunmaya çalışacağız. Madde madde önerilerde bulunacağız.”

Konuşmasının sonunda TYB ve Erzurum Şubesi’ne de teşekkür eden Türetken’e günün hatırası olarak kitap takdim eden Başkan İspirli ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan derneğin faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Prof.Dr.Bahattin Türetken katılımcılara kitabını imzalaması ile program sona erdi.