Toplam 20 projenin sunulduğu fuarda, sergilenen çalışmalar göz kamaştırdı.

Turgut Özal Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarın açılışına Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Şube Müdürü Mücahit Korkut, çok sayıda okul müdürü ve davetli katıldı.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen projelerin önemine vurgu yaparak, “Bu çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Birbirinden önemli çalışmalarda emeği geçen öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm okul idarecilerini ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Fen, kimya ve matematik alanlarında sergilenen projeleri inceleyen Gazioğlu, okul müdürü Serkan Somunboğan, müdür yardımcıları Mehmet Kurt ve İsmail Özsubaşı’ndan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Matematik sokağı, tesla bobini, alevlerin dansı, kar eritme sistemli ev, matematik ve resim Pisagor teoremi ve klimalı şapka davetliler tarafından en çok ilgi gören çalışmalar arasında yeraldı.

MATEMATİK SOKAĞI TAM NOT ALDI

Öte yandan Turgut Özal Ortaokulu’nda matematiği öğrencilere daha çok sevdirebilmek için okulun bir koridoruna matematik sokağı yaptırıldı. Okul Müdürü Somunboğan, Öğrencilerin bu sayede okul duvarlarında gördüklerini matematik işaretlerini severek daha iyi öğrenebileceklerini hatırlatarak, amaçlarının öğrencileri somut bilgilerle donatmak olduğunu belirtti. Matematik sokağını inceleyen ilçe milli eğitim müdürü Gazioğlu ise başta okul müdürü Serkan Somunboğan olmak üzere tüm emeği geçenleri kutladı.