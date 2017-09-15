Türk doktor Singapur’da diş hekimliğini anlattı

Türk doktor Çağdaş Kışlaoğlu Singapur’da diş hekimliğini anlattı.

Çağdaş Kışlaoğlu bin kişiye yakın dinleyici kitlesi karşısında adından çok söz ettirecek konulara imza attı. Dubai, Hırvatistan ve çeşitli farklı ülkelerde diş hekimlerine eğitim veren Kışlaoğlu, Singapur’da da çok fazla kitleye hitap ederek Türk doktorlarının farklı ülkelerde de ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türkiye de diş hekimliğinden yapılan bir çok uygulamadan bahsederek dinleyen doktorların Türkiye de hangi yöntemlerin kullanıldığı merakını gidererek kendi ülkelerinde de bu uygulamalarının kullanılmasının gerektiğinin altına çizen Kışlaoğlu konuşması bitene dek dikkatli şekilde dinlenildi. Program sonlarına doğru çok sayıda doktor uygulama hakkın da sorular sordu ve kendi ülkelerinde uygulamak için sıkça notlar tuttuğu gözlendi.

Program sonunda Çağdaş Kışlaoğlunun katılımı nedeniyle plaket ve çiçekler hediye edilirken, konferans bitiminde bir çok yabancı diş hekimine sertifikaları imzalı şekilde verdi. Kışlaoğlu salondan büyük bir alkış eşliğinde programını noktaladı.