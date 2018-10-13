Güneş Vakfı'nın düzenlediği, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sinin desteklediği Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni 2. günün de Havuzbaşı kent meydanındaki etkinliklerle güne başladı.

Etkinlik öğleden sonra Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde devam ederek Türkmen cephesi lideri Ersat Salihi ile canlı bağlantı kurulup Türk Birliği hakkında konferans verildi.

Günün sonunda ise Ahmet Tuzlu, Erdem Özdemir, Rahime Mahmut ve son olarak ta Erturan konserleri yapıldı.

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyası sanatçılarına hediye taktım etti. Günün özetini yapan Ceylan, Türk Dünyasını Erzurum'da buluşturduğumuz bu programa destek sağlayan Erzurum Valiliğine, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı

" Erzurum Türk Dünyasının önde gelen şehirlerinden biridir. Bizler Güneş Vakfı olarak bu tür programlarımızı zamanla artırıp aynı kana sahip olan Al bayrağı Gök bayrağa kavuşturacağız. 11-13 tarihleri arasında düzenlediğimiz programlarımıza yarın da Atlı sporlar sahasında saat atlı cirit, atlı okçuluk ve Türk savaş teknikleri gösterisi ile devam edeceğiz. Havuzbaşı Kent Meydanında Erturan konserini dinleyeceğiz. Tüm halkımızı bu eşsiz programlara davet ederiz."