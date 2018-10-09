Türk Dünyasının kalbi Erzurum'da atacak

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Güneş Vakfının hazırlamış olduğu Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni 11 Ekim'de Havuzbaşı Kent Meydanında görkemli bir açılışla başlayacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Erzurum tarih boyunca Türk Dünyası'nın önemli kavşak noktalarından birisi olmuştur. Böylesine önemli bir şehir olan Erzurum 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Türk Dünyasının önemli devlet, kültür, sanat ve spor adamlarına ev sahipliği yapacaktır. Başta Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, Atatürk Üniversitemiz 'in destekleri ve Vakfımızın organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan şölenimiz, bir birinden renkli gösterilere de sahne olacaktır. Doğu Türkistan'dan başlayıp, Kazakistan, Dağıstan, İran'a, Balkanlar'a ve Kerkük Türkmenlerine uzanan Türk Dünyası'nın bir birinden değerli katılımcıları şehrimizi onurlandıracaklardır. Konferanslar, sergi açılışları, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda aşık oyunu mangala, ağaç güreşi örs çekiç dövme, ok atma etkinliklerine ek olarak, Türk Oyunları sahasında atlı okçuluk ve Türk savaş talimi gösterileri, heyecanımızı zirveye taşıyacaktır. Böylesine güzel bir şölenin sonunda bir de Türk toyunun yapılacak olması uzun süre hafızalardan silinmeyecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün devlet kurumlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunarım. Bu vesile 11-13 Ekim'de Şölenimize bütün Erzurum halkını davet ediyor, dadaşlar olarak Mehterin gür sesi ile Türk Dünyasını kucaklamayı arzuluyoruz.” dedi.