Bilindiği üzere Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ - Türk Eximbank, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

"Erzurum irtibat bürosu ile 17 ildeki ihracatçılarımız desteklenecek’’

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, ‘’DAİB’in bölgedeki 17 ilde toplam 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini belirterek, “Bölgedeki firmalarımızın Türk Eximbank’ın mevcut ve yeni ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesi, hem de Türk Eximbank’a daha kolay erişebilmesi adına Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği binasında hizmete girecek olan Eximbank Erzurum İrtibat Bürosu’nu 6 Eylül 2018 Perşembe günü saat 14.00’da açıyoruz. Türk Eximbank ve Doğu Anadolu İhracatçı Birliği arasında imzalanacak protokolün ardından gerçekleşecek olan açılış törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım dâhil olmak üzere çok sayıda davetli katılacak. ‘’ ifadesinde bulundu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) faaliyet alanına giren Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt illerindeki ihracatçıların başvuru işlemleri ve finansman süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan DAİB Başkanı Ethem TANRIVER, şunları kaydetti: "Eximbank ofisinin bölgemizde açılmasını ucuz finansmana erişim sıkıntısı yaşayan tüm firmalarımız açısından çok büyük bir fırsat ve imkan olarak görüyoruz. Zira, bugüne kadar bölgemizde Eximbank’ın bir birimi bulunmaması nedeniyle ihracatçılarımızın Eximbank imkanlarına ilişkin haberdar olmalarında zorluk yaşanmasının yanında, en yakın şubeler olan Trabzon ve Gaziantep üzerinden hizmet alabiliyorlardı. Birlik hizmet binamızda açılacak irtibat ofisi ile bir yandan ihracatçılarımıza Eximbank kredilerinin ne olduğunu daha iyi anlatabileceğiz diğer yandan da ihracatçılarımızın Eximbank’a erişimini kolaylaştıracağız. Bu vesile ile firmalarımız, daha hızlı bilgi sahibi olacak ve ihracatın finansmanı alanında bankanın sunduğu düşük maliyetli kredi ve alacak sigortası imkanlarından faydalanarak daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına

kavuşacaklar. İnşallah, Bölgemizin ve ülkemizin ihracat seviyesini yükseltmek ve üyelerimize rehber olmak amacıyla Birlik olarak çalışmalarımız devam edecek ’’ dedi.

TİM Danışmanları Güncel Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirecek

Eximbank İrtibat Ofisinin açılış töreninin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Danışmanları Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından Ekonomi ve Dış Politika’da Güncel Gelişmeler’’ paneliyle ihracatçı firmalar ile bir araya gelecek ve sorularını yanıtlayacak.