Türk Eximbank’ın 14. bürosu Erzurum’da törenle açıldı

Eximbank İrtibat bürosunun açılışı Erzurum’da yapıldı.

14. bürosunu Erzurum’da açmış olan Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ - Türk Eximbank, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesini amaçlıyor.

Açılış törenine AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar meclisi Başkanı İsmail Gülle, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, şubenin açılışıyla birlikte ihracatın Doğu Anadolu böğesin de daha da artacağını vurgulayarak “Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında köprü olan Eximbank ofisimizin açılışını yapıyoruz. Cumhuriyet döneminde ihracatın olduğu her yerde biz vardık. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 17 ilimiz bize bağlı bu 17 ilimizde de ihracat projelerimizi arttırmak ana gayemizdir. Eximbank la bu işi daha iyi yapacağımızı Eximbank’ın desteklerinden biz bu güne kadar Gaziantep ve Trabzon’dan yararlanabiliyorduk ama artık Erzurum’da da Eximbank şubemiz oldu. Eximbank başkanımızın yanına gittiğimizde 14. şubelerini Erzurum’da açmaktan gurur duyacaklarını ifade etti. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği önemli bir kuruluş, 5 tane sınır kapısı olan bir birliğimiz, dünyanın gözü bu coğrafyada bunun için ihracatları artırmak için bütün gayretleri göstereceğiz. Eximbank’ın büyük desteklerinden yararlanarak daha çok büyüyeceğiz. Ekonomik krizde en önemli destek finans desteğidir. DAİP 7 bin tane üyesi olan bir kuruluştur. Geçen dönem 2 milyar dolara yakın ihracatımız oldu. Bu seneki hedefimiz 2 milyar 200 bin dolar, 2023 yılına kadar 10 milyar dolar seviyesine çıkmak istiyoruz. Artık üreten ihracatçılar birliği olacağız” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar meclisi Başkanı İsmail Gülle Eximbank’la birlikte finansların daha çok artacağını ifade ederek “24 Haziran seçimlerinden sonra farklı bir sistem ile çalışıyoruz. İletişimimizin daha iyi olduğu sorunların daha çabuk çözüm bulduğu ve çok daha kolay yol aldığımız ve bu ülke için üretmenin en üst seviyede olduğunu hissettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. 40 yıldır ticaretle uğraşıyorum çok zor dönemlerden geçtik bu süreci de atlatacağız. Eylül’de, Ekim’de, Kasım’da, otellerimizde yer yok. Bizi hedefe götürecek olan tek şey ihracattır, üretmektir. Dükkanları kapatırız devri bitti artık bütün sorunları beraber çözeceğiz. Eximbank’la birlikte finanslarımızı daha çok artıracağız. Biz üretimin ihracatın ve bu ülkenin yanındayız” dedi.

Türkiye Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise14. Şubelerini Erzurum’da açtıkları için gururlu ve mutlu olduklarını belirterek “ Türk Eximbank Türk ihracatının yüzde 25 ini finans ediyor. Geçtiğimiz dönem ihracata 40 milyar dolar destek vererek tamamladık. Türkiye’de 52 banka var biz bu bankalar arasında kredi büyüklüğü bakımından 8. Büyük banka konumundayız. Dünyadan Türkiye ye kaynak getirme bakımında 7. sıradayız biz sadece kredi vermiyoruz bunla birlikte sigorta işi de yapıyoruz yaptığımız dış ticaret ve ihracatla uğraşanların içerdeki sigorta işlemlerinde de Türkiye’nin en büyük sigorta şirketiyiz. 14. ofisimizi Erzurum’da açmış bulunmaktan gurur duyuyoruz, İhracatçılarımıza sağlayacağımız finans ayrıcalıklarıyla daha çok büyüyeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Türkiye İhracatçılar meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım 14 şubenin açılış sözleşmelerini yapılan törenle imzaladı.