“Türk Oyunları Festivali” basın lansmanı gerçekleştirildi

Erzurum-Aşkale kara yolunun 6. kilometresindeki 120 bin metrekarelik alanda 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festivaldeki, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel spor dalında 210 sporcunun katılacağı festival basına tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen festivalde asıl hedefin geleneksel oyunları hatırlatmak olduğunu ifade ederek, “Biz farklı kıtalar da, farklı iklimlerde binlerce yıldır köklü bir medeniyet inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu medeniyet asırlar boyunca dünyaya mimariden, ekonomiye, askeri teknolojiye, kültürel faaliyetler ve sportif alanlarda bir çok organize yapmış bir milletin evlatlarıyız. Bu alanlar içerisinde geleneksel sporlarımız ve oyunlarımızda yer almaktadır. Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız asırlardır oynana oynana bugüne kadar dilden dile efsane bir şekilde gerek sözlü gerek yazılı olarak günümüze ulaşmıştır. Bizler istiyoruz ki benliğimizi oluşturan bu değerleri yeniden yaşatalım. Türk gençliğine insanımıza bu oyunları hatırlatalım istiyoruz” şeklinde konuştu.