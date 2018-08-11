Türk Oyunları festivaline yoğun ilgi

Etkinlik alanında ata sporu cirit, çayır güreşi, demir dövme, bakırcılık, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan semercilik, Erzurum’a has kadın giysisi Ehram, yine Erzurum’a has buğdayın ateşte tavada kızartılarak yenmesi (gavurga) halk ozanları ve daha birçok faaliyet Erzurumluların hizmetine sunuluyor.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, ETNO Spor Mas Güreşi As Başkanı Uğur Karcıoğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ABA ve Şalvar Güreşi As Başkanı Şahin Hopur, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

120 bin metrekarelik alanda dev etkinlik

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Erzurum Türk Oyunlarının geleneksel olarak birincisini yapıyoruz, ETNO Spor Konfederasyonumuz Okçular Vakfı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin organizesinde, 120 bin metre karelik alanda, 120 at, 250 sporcu ile organizasyonun ikinci günündeyiz. Hem yöresel etkinlikler hem de yöresel sporlarımız var, Erzurum’un kendi içinde yıllara yayılmış gerek kültürünü anlatan ve gerekse spor kültürünü anlatan organizasyon düzenleniyor" diye konuştu.

Erzurum’u anlatan bir etkinlik

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ise "Erzurum’u anlatan bir etkinlik, Türk kültür ve spor alanındaki gelişmeleri burada yaşıyoruz, Erzurum’dan Türkiye’ye selam diyoruz, Türk dünyasına selam diyoruz" dedi.

"Geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak lazım"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bir önceki Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan da, "Türk oyunlarının Erzurum’da yapılışını hep birlikte izliyoruz, güzel başlangıç, özellikle Erzurum Türk dünyasının kültür başkentlerinden biridir. Bu özelliğini de her zaman koruması gerekmektedir. 2017 yılında başlatmış olduğumuz Türk oyunları geleneğinin bu sene Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenen bu kısmında çok güzel gösteriler oluyor, Erzurumlu vatandaşların ilgisi de çok iyi. Geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak lazım, kültür yaşayan bir nesnedir, bunu öldürmemek lazım, siz sahip olmazsanız ölmesi mukadderdir" ifadelerini kaydetti.

Organizasyonda ayrıca pekmez yapımı, el sanatları eserleri de sergileniyor.