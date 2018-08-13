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13 Ağustos 2018 11:10

Türk Oyunlarında altın madalya Kadir Turan’ın oldu

Erzurum’da düzenlenen Türk oyunları Atlı Okçuluk branşında ki yarışmalarda altın madalyayı Aşkale’li sporcu Kadir kazandı.

Türk Oyunlarında altın madalya Kadir Turan’ın oldu

13 Ağustos 2018 11:10


Atlı Okçuluk dalında zorlu rakiplerini tek tek geride bırakarak final oynama başarısı elde eden Kadir Turan, finalde de rakibini üstün oyun becerisi be aldığı puanlarla geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.


Kadir Turan yaptığı açıklamada "Erzurum’da düzenlenen Türk Oyunlarında Atlı Okçuluk dalında şampiyon olmak beni çok mutlu etti. Uzun zamandan beri bu sporun içindeyim çok zor ve emek isteyen bir dal. Bende emeklerimin karşılığını oyunlarda kazandığım altın madalya ile taçlandırdım. Türk Oyunlarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."




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