Türk Oyunlarında altın madalya Kadir Turan’ın oldu

Atlı Okçuluk dalında zorlu rakiplerini tek tek geride bırakarak final oynama başarısı elde eden Kadir Turan, finalde de rakibini üstün oyun becerisi be aldığı puanlarla geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kadir Turan yaptığı açıklamada "Erzurum’da düzenlenen Türk Oyunlarında Atlı Okçuluk dalında şampiyon olmak beni çok mutlu etti. Uzun zamandan beri bu sporun içindeyim çok zor ve emek isteyen bir dal. Bende emeklerimin karşılığını oyunlarda kazandığım altın madalya ile taçlandırdım. Türk Oyunlarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."