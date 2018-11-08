Türkçe ezan tartışmalarına sert tepki

Gülli yaptığı basın açıklamasında, “Andımız bahanesi ile ezana kurana dil uzatan ne olduğu neye inandığı kime hizmet ettiği belli olmayan şeytan vari insanlar şunu unutmayın İslam dininin ahkamları Allah tarafından Peygamberimiz (s.a.v.)'e indirilen Kur'anı ve onun sünnetini kimse tartışamaz. Ya inanırsın yada inanmazsın. Bu senin iraden ama bu kutsal değerlere kendince formül bulmaya çalışırsan bu necip Türk milleti sana haddini bildirecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Ayrıca ilimizde bulunan STK adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı personelini temsil eden sözde sendikacılardan bu konu hakkında hiç bir açıklama yapılmaması çok manidardır." dedi.