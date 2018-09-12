Türkiye Dağ Koşusu Milli takımından Vali Azizoğlu'na ziyaret

4 - 13 Eylül tarihleri arasında Palandöken'de kamp yapan 16 sporcu, Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Şinasi Polat, antrenörler Osman Çelik, Zekeriya Üçüncü ve Nurettin Bilir ile birlikte Vali Azizoğlu'nu ziyaret etti.

4 büyük bayanlar, 4 büyük erkekler, 4 genç bayanlar ve 4 genç erkeklerden oluşan 16 sporcu, İspanya'nın Andorra kentinde 44 ülkenin katılacağı Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacak. Palandöken'de 10 günlük kampın çok verimli geçtiğini ifade eden sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

Eğitim ve spordan hiçbir zaman kopmamalarını öneren Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Sizler bizim umudumuz geleceğimizsiniz. Bu yüzden eğitiminizi aksatmadan sportif faaliyetlerinizi de en güzel şekilde yapın ve ülkemizi uluslararası arenada hakkıyla temsil edin” dedi.

Ziyaretin ardından Türkiye Dağ Koşusu Milli Takımı Dünya Şampiyonu Ferhat Bozkurt, Vali Seyfettin Azizoğlu'na Milli Takım forması hediye etti.