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Türkiye Gazetesi'nden Başkan Aydın'a ziyaret

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ı ziyaret etti.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Aydın, ziyaretten dolayı Orhan Yılmaz Küçükdemir'e teşekkür ederek, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir, Başkan Aydın'a Türkiye Gazetesi'ne vermiş olduğu destek ve katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.


İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Halkla ilişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir, Horasan Belediyesi Basın Danışmanı Şahap Çakır'a başarı diledi.

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