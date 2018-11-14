‘Türkiye sağlık alanında çağ atladı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti'nin ‘önce insan' yaklaşımıyla milli irade duasına mazhar olduğunu belirterek, ‘Milletimiz kendisine yönelen muhabbete, şefkate duayla karşılık veriyor ve bu da indi Allah'ta bir karşılık buluyor. Milletimiz takdir ettiği için bugüne kadar girdiğimiz her seçimden şahika sonuçlar aldık. Yakında bir seçim daha yaşayacağız, göreceğiz yine aynı başarıyı. ‘ dedi.

TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, 2002 öncesi sağlık hizmetleriyle bugün gelinen konumu değerlendirdi, Jet ambulanslar, Helikopter ambulanslar, her ilçede devlet hastanesi ve şehir hastaneleri gibi yatırımlarla sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığını bildirdi.

AKDAĞ'A TEŞEKKÜR

Sunumunda Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ'a teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Sağlık alanı ak anlayışın zirve alanlarından birisidir. Gerçi bütün sahalarda başarı elde ettik ama sağlık doruklarda bulunduğumuz alandır, dünyanın gıptayla takip ettiği. Sağlık tarihimizde eşi emsali görülmemiş yaşanmışlıkları varit olduğu bir saha. Öyleyse buraya katkı sunmuş bugüne kadar kim varsa bunlara müteşekkir olduğumuzu ifade etmek lazım. Bir dadaş eli bu hâlde hakikaten çok mahir çıkmıştır, katkı sunmuştur. Eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ Bey'e bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.' dedi

HAFIZA-İ BEŞER NİSYANLA MALUL

Ak Parti hizmet yaklaşımının reformları içerdiği ve Türkiye'de her alanda ilkleri oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bize hemen hemen her bütçede şu söyleniyor: "Ya, efendim, eskiyi bırakın, eskiyle niye ilgilisiniz, şimdiyi anlatın." Eğer biz zıddıyla kaim bir hâli ortaya koyamayacaksak o zaman hâli çok net, berrak izah edemeyiz. 2002'den önce sağlık sahası nasıldı, şimdi ne hâldeyiz? Buraya bakmak lazım. Evet, yani bizim demek ki atalarımız, büyüklerimiz boşa bunu söylememiş. Hafıza-i beşer nisyanla malul. Hakikaten hafızamız çok, böyle, balık hafızası, anında unutuyoruz.' Diyerek geçmişi de bugünü de unutturmayacaklarına işaret etti.

AYDEMİR AK PARTİ ÖNCESİNİ AKTARDI

Ak Parti öncesinde hastane koridorlarında doktorsuzluk ve ilgisizlik yüzünden yaşamını yitirenleri, kızaklarla taşınan hastaları, şifa bekleyen hastalardan alınan bıçak paralarına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Biz çaresizliğin yaşandığı hastane koridorlarını...Parası olanın sağlık bulduğu, olmayanın kaderine terk edildiği hâlleri hep beraber yaşadık, biliyoruz.Şimdi, tabii, şu temiz, şu billur hâl ortaya çıkınca ben aslında bunu biraz da sıhhatli bir gidişat olarak da görüyorum çünkü zihinleri temizlemek lazım, o kötü algılardan da kurtarmak lazım ki daha zirvelere gidebilelim. Yoksa oraya beyninizi teksif ederseniz hep orada kalırsınız. Gerçi biz, ak kadro temizledik, elhamdülillah ama onları da temizlememiz lazım diye söylüyorum. Yani o tortulardan kurtarmaları lazım, onun için söylüyorum ben bunu. Acilde bile varlıklı olanların ayrıştırıldığı bir hâli yaşamıştık, görmüştük biz, hep beraber bunları biliyoruz. ‘ hatırlatmasını yaptı.

AYDEMİR'DEN AK VİCDAN VURGUSU

Ak Parti dönemiyle sağlıkta, dünyada da geniş yankı ve ilgi bulan bir değişim ve dönüşümün yaşandığını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, ak bir vicdan açığa çıktı. Ne zaman? AK Parti'nin iktidarıyla beraber. İşte, o zaman sağlık sektöründe ciddi bir atılım yaşandı, hâlen daha da devam ediyor, inşallah Sayın Bakanımızın riyasetinde bu hâl buradan sonra da çok daha iyi noktalara gidecek çünkü biz dua alıyoruz arkadaşlar, bunu her vesile söylüyorum. Milletimiz kendisine yönelen muhabbete, şefkate duayla karşılık veriyor ve bu da indi Allah'ta bir karşılık buluyor. O yüzden de geldiğimiz noktada enva'i türden iblisî oyunlara rağmen ayaktayız ve çok daha iyi noktalara doğru da yürüyoruz. ‘ dedi

SAĞLIKTA AK DÖNÜŞÜM

Milletvekili Aydemir, sağlıkta yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme değinerek ‘Bizim şu yaşadıklarımız eskiden hayallerimize sığmazdı. Beylik lafı olsun diye söylemiyorum. Yani, çocukluğumdan biliyorum, Almanya'dan gelen insanlar, efendim, bir sağlık problemi yaşadığında özel uçaklarla oralara plase olurlardı, duyardık, şok olurduk "Acaba bu hakikat mi?" diye taaccüple, şaşkınlıkla karşılardık.

Efendim, 112 komuta merkezleri, yeni ve modern sistemlerle dizayn edilmiş çağrı merkezleriyle dünyanın bile hakikaten şaşkınlık ve hayranlıkla takip ettiği sağlık hizmetleri verilme dönemi işte bu dönem, ak dönem. İlçelerinin tamamında yeni uzman hekimlerin görev yaptığı, devlet hastaneleri birer birer. ‘ifadesini kullandı.

AK PARTİYLE GERÇEKLEŞEN ZAMANIN AKLINI DURDURAN YATIRIMLAR

Her ilçe merkezinin devlet hastanesine ve uzman doktorlara kavuşturulduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bu arada hemen bir derkenar düşeyim buraya. Sadece Erzurum özeli için söyleyeceğim ama bütün illerimizde var. Daha önce il düzeyinde bulunmayan hastane kıvamı şimdi her ilçede var. Sağlık ocağına şükreden milletimiz ak kadroyla beraber ilçelerde şehirlerde, merkezlerde bulunan hastanelerden çok daha donanımlı hastanelere sahip oldular. Bundan dolayı da nereye gitsek öncelikli olarak bize teşekkür parantezi açıldığında sağlık sektörünü, sağlıkta yaşananları önümüze koyuyorlar. Bu kadroya teşekkür ediyorum. Biz bunu şöyle söylüyoruz: Bunlar zamanın aklını durduran gelişmeler. Dolayısıyla, bireysel olarak fertlerin de bu hâlden etkilenmesi, bu hâli olmamış gibi görmesi de normaldir, tabiidir, bunu da böyle görüyoruz biz.' kaydını düştü.

ÖNCE İNSAN

AK Parti'nin tüm alanlarda sabit yaklaşımının ‘önce insan' olduğu, bunun yaratılanı yaratandan ötürü sevmek imanının sonucu olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bun hizmetleri yaparken önce insan derseniz, öteki diye bir mevhumu kafanızda bulundurmazsanız sürgit devam ettirirsiniz bu hizmetleri. Önce insan; insansa mesele bitmiştir. Onun ötesindeki kimlikler, onun ötesindeki tarifler anlamsız kalıyorsa başarı kaçınılmazdır. Ak kadro da bu hâl üzere yürüdüğü için elhamdülillah başarılı gidiyoruz. ‘ dedi.

CUMHURBAŞKANININ ÇİZDİĞİ UFUK

Sunumunun son bölümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir ikazına yer veren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği ufku işaret eden Milletvekili Aydemir, Sayın Cumhurbaşkanımız bir not düşüyor: "Bizim kitabımızda yorgunluğun, yılgınlığın, tembelliğin, ataletin yeri yoktur." diyor. Bütün bir kadro 2002'de başlamışız gibi çok zinde, çok dinç bir hâlde hizmet gayretindeyiz. Bir şahika isim, bir özel isim bu babda bir başka not düşmüş, onu da söyleyip kapatacağım. Merhum Akif'imiz diyor ki: "Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz/ Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz/ Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da/ Maziyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda." Muhteşem bir tembihatta bulunmuş. ‘ dedi.