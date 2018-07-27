Türkiye yöresel gıda ve tarım ürünleri Erzurum’da

Bin bir çeşit yöresel ürünün yer alacağı etkinlik fuarı Cumartesi günü Havuzbaşı Kent Meydanı’nda kurulacağını belirten Başkan Recep Akgül, "Bu etkinlik fuarını kaçıran pişman olur" dedi.

Şehit, Gazi Dul ve Yetim Ailelerinin de içinde bulunacağı Yöresel Gıda ve Tarım Ürünleri Etkinlik Fuarı’nın saat 14.30’da açılacağını vurgulayan koordinatör Derya Gedik, amaçlarının gelenek, görenek ve yöresel ürünlerimizi gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Etkinlik fuarında ailelerimizin çocukları öncelikli olmak üzere, tüm çocukları daha fazla eğlenmelerini sağlamak için hafta sonları ücretsiz sirk ve gösteri alanları da düzenleyerek onların daha mutlu olmalarını sağlamak istediklerini vurgulayan Gedik şunları söyledi: "Etkinlik Fuarında, ailelerimizin de kendilerine ait kabiliyetlerini sergileyebilecekleri ve maddi olarak da ailelerine katkıda bulunabilecek. Kadınlarımız kendilerini kanıtlayıp diğer yörelerde yapılacak tanıtımlara katılımlarıyla maddi olarak kazançlarının daimi olmasını sağlayabilecek. Şehit aileleri ve gazilerimiz vatanımızı ve milletimizi korumak adına aldığı büyük yaralardan yaşamış oldukları üzüntüleri böyle bir faaliyete onları yönelterek üzüntülerini hafifletmek ve paylaşmak istedik. Bu etkinlik fuarında birlik ve beraberliği bir kez daha pekişecektir. Ülkemizin tüm yöresel özellikleri ve değerlerini Erzurum halkına da tanıtmakla beraber buradan kazanılacak gelirin bir kısmını da Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne bağışlanacaktır." Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül’de herkesi açılacak olan etkinlik fuarına beklediklerini söyleyerek, "28 Temmuz - 11 Ağustos 2018 tarihleri arasında açık olacak, Bu etkinlik fuarımızı kaçıran pişman olur. 81 vilayetin yöresel ürün kültürünü görüp ve tadabileceğiz. Etkinlik Fuarımızda olmayı sevenlerde ayrıca bu kültürlerini geliştirmiş olacak" dedi.