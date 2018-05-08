Türkiye’nin en görkemli kitap fuarı Erzurum’da açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Endülüs’ten Bağdat’a kadar bütün şehirlerimizde tarihin her döneminde çok büyük kütüphaneler çok büyük medeniyet eserleri çok büyük medreseler inşa edilmiştir. Bugün Doğu Anadolu’muzun merkezi olan Erzurum, Selçuklulardan itibaren önemli medreselere önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan büyük bir medeniyet şehridir” dedi.

“ERZURUM’UN İRFANİ VEÇHESİNİ ORTAYA ÇIKARMAK ADINA

KÜLTÜR VE SANATA BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu’nun kadim coğrafyalarından biri olan Erzurum, Doğu ve Batı’nın buluştuğu bir medeniyet kentidir” diye konuştu. “İpek Yolu’nun kavşak noktası olan şehrimiz, tarihi ve uygarlık mekânı olmasının yanında, insanlığın da ortak mirasına sahiptir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “İlk emri ‘Oku’ olan muazzam bir dinin ve ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen bu büyük medeniyetin zirve şehri, ilim, irfan ve bilginin de merkezidir. Bünyesinde barındırdığı güzellikler ve yetiştirdiği değerlerle ülkemizin düşünce, sanat ve kültür hayatına renk katan Erzurum’un irfani veçhesini ortaya çıkarmak adına hayata geçirdiğimiz Kitap Fuarı Projesi ile önemli kazanımlar elde ettik. Bugün gelinen noktada 4 yılda 1 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaşan bu eğitim projesini bu sene bambaşka bir konseptle kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz. İçerik ve işlevselliği daha da zenginleşen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 6 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak. Farklı yaş gruplarına yönelik okuma ve yazarlarla söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları da yapacağız. Genç okur ve genç kuşak buluşmaları, söyleşiler, imza programları ve daha nice aktivitenin yer alacağı fuarımızda kültür ve sanat adına birçok etkinlik icra edilecek.”

HER SAAT BAŞI KENT MERKEZİNDEN FUARA

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ YAPILACAK

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında fuarın içeriği ve ulaşım konusunda da bilgiler aktardı. Sekmen, şöyle dedi: “202 yayın evi ve 200 yazarın katıldığı Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda 6 gün boyunca toplam 200’ü aşkın söyleşi ve imza programı gerçekleştireceğiz. Bu arada Yakutiye Kent Meydanı, Havuzbaşı Kent Meydanı ve Atatürk Üniversitesi’nden fuarımıza her saat başı ücretsiz ring seferleri yapılacak. İnsanın fikir yapısı ve hayal dünyasını geliştiren, sözcük dağarcığını artıran, birikim kazandıran okuma alışkanlığımızın gelişmesine de katkıda bulunacak olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyorum.”