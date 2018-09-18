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Türkiye'nin ilk yeşil alışveriş merkezi Forum Erzurum'dan Dünya Temizlik Günü atağı

Türkiye’nin Breeam Sertifikası’na sahip ilk binası ve ilk yeşil alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Forum Erzurum, bu yıl Dünya Temizlik Günü’ne özel bir etkinlikle destek verdi.

Türkiye'nin Breeam Sertifikası'na sahip ilk binası ve ilk yeşil alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Forum Erzurum, bu yıl Dünya Temizlik Günü'ne özel bir etkinlikle destek verdi.


Forum Erzurum'un organizasyonu kapsamında 40 kişilik bir ekip, Palandöken Göleti'ni temizledi.


Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası Forum Erzurum, bu yıl Dünya Temizlik Günü'nde Palandöken Göleti'ni temizleme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında yeşil dostu Forum Erzurum, kırk kişilik bir grupla bölgeyi temizleyerek çevre konusundaki farkındalık çalışmalarına bir yenisini ekledi.


Türkiye'de ilk kez yeşil AVM yatırımı yapılmış bir tesis olma özelliği taşıyan Forum Erzurum, “çok iyi” dereceyle Türkiye'nin Breeam Sertifikası'na sahip ilk binası ve ilk yeşil alışveriş merkezi olma özelliğine de sahip olduğu belirtildi.

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