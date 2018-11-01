Türkiye'nin sporda en esnek kenti Erzurum

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak projesi olan ‘Yetenek Taraması' sonuçlarına bilim kurulu raporları açıklanmaya başladı. Erzurum, sporda Türkiye'nin en esnek ili olmayı başardı.

Nisan 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak protokolü ile başlatılan Yetenek Taraması kapsamında Erzurum'un ilçeleri ile merkez ilçelerde 12 bin öğrenciye ulaşıldı. 12 bin öğrenci arasında yetenek taraması yapılırken, bu öğrencilerden 558'i ilk etap yetenek taramasında başarılı olurken, yetenek taramasında oluşturulan tarama testleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Proje kapsamında bilim kurulunun raporları açıklandı. Erzurum, sporda Türkiye'nin en esnek ili olmayı başardı. Bilim kurulu yetkilileri, Erzurumlu çocukların sporda daha esnek olduğunu açıkladı. Türkiye'de 81 ilden gelen yetenek taraması testlerini inceleyen Bilim kurulunun, Erzurum'u en sporda en esnek ili olarak belirlemesi, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sevindirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yetenek taraması kapsamında 12 bin öğrenciye ulaşırken, yapılan yetenek taramalarında 558 öğrenci ikinci etap seçmelerine hak kazanmıştı. Erzurum Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleşen Yetenek Avcısı ve Yetenek Taraması ikinci etap seçmeleri 14 antrenörün yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 10 beden eğitimi öğretmeni tarafından yapılmıştı. Genlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Güngör Şenses ile Yaşar Elen nezaretinde Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapılan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler Spor Genel Müdürlüğü'ne bildirilmişti. Spor Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu isimleri kendilerine ulaşan öğrencilerin gelişimini takip ederken, geçtiğimiz günlerde Erzurum'un sporda en esnek il olduğu bilgisi kente ulaştı.

Erzurum GSİM Yetkileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli beden eğitimi öğretmenleri Erzurum'u 12 bin dolayında 3. Sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması çalışmalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa oluşturduğu Bilim Kurulu'nun sporda en esnek il olarak Erzurum'u belirlemesi, sporda Erzurum çocuğunun başarısını tescilledi. Özellikle güreşte, Boksta, Uzakdoğu sporlarında ve atletizmde Erzurumlu sporcuların başarılı olması, sporda esnek olmalarına bağlandı.

Yetenek Taraması Projesi sayesinde kent genelindeki yetenekli çocukları keşfederek, Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Yetenek Taraması projesi ile Tüm Türkiye'den ülkemize uluslararası müsabakalarda başarı ve madalya getirecek sporcuların keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Biz de Erzurum GSİM olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa 12 bin öğrenciye ulaştık. Yetenekleri keşfettik. İnanıyorum ki, Bilim Kurulu'nun takip edeceği bu gençler ilerisinde ülkemize Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda şampiyonluklar kazandıracak. Erzurum olarak sporda en esnek il olmanın da gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu yetenekli gençlerin arasından Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Metehan Başar, Reşit Karabacak, Yaşar Doğu ve daha bir çok şampiyon gibi şampiyon sporcular çıkacak” dedi.