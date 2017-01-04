Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde kayakla atlama branşındaki tek temsilcimiz Muhammed Ali Bedir, “Kayakla atlamada sadece kendimi değil, takımımı da temsil edeceğim ve Türkiye’nin kayakla atlamada hangi konumda olduğunu herkese göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Milli sporcularımızın EYOF 2017 için hazırlıkları Avrupa’nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum’da devam ediyor. Organizasyonda Türkiye’yi kayakla atlamada temsil edecek tek sporcu olan 16 yaşındaki Muhammed Ali Bedir de bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Kış sporlarının en heyecan verici sporlarından birinde ülkemizi edecek milli sporcu, EYOF 2017 öncesi heyecanını ve sorumluluklarını anlattı.

Kış sporlarının en zorlu branşlarından olan kayakla atlamayla dokuz yıldır ilgilenen milli sporcu, “Hayallerim ve hedeflerim büyük. Bunların doğrultusunda ilerliyorum” dedi. Diğer kış sporları ile kayakla atlamanın farkını anlatan milli sporcu, bu branş için özel bir eğitim gerektiğine vurgu yaparak, “Bir kuş misali havada uçuyorsunuz ve bu bizim hem avantajımız hem ayrıcalığımız. Kuş gibi havada uçarken tamamen tekniğinize odaklanıyorsunuz, başka bir şey düşünmüyorsunuz bu da sizi özgür kılıyor” şeklinde konuştu.

Daha önce aralarında Norveç’te düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nın da bulunduğu birçok uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil eden Muhammed Ali, “Şimdi EYOF’ta, ülkemizin daha önce hiç madalya kazanmadığı bir yarışta, kendi evimizde ve insanlarımızın önünde bu organizasyonu taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece kendimi değil, takımımı da temsil edeceğim”

Milli sporcu Bedir, EYOF 2017 Erzurum’da kendi branşında tek temsilci olmanın hem gurur hem de ağırlık verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Tabii ki gurur, ağırlığın üzerine çıkıyor. Çünkü teksiniz ve kayakla atlamada tüm ülkenin gözü üzerinizde olacak. Bunu anlatamaya kelimeler yetmiyor çünkü çok farklı bir duygu. Kayakla atlamada sadece kendimi temsil etmeyeceğim, takımımı da temsil edeceğim ve Türkiye’de kayakla atlamanın nerede olduğunu göstereceğim. Rakiplerimin güçlü ve zorlu olduğunu biliyorum ama ben de kolay bir rakip değilim. Bunu onlara göstereceğim çünkü ben Türk sporcusuyum ve kendi halkımın önündeyim. Onların desteğiyle hedefim ilk üçte olmak. Ama inşallah şampiyonluğa yükselteceğim.”

“Bu organizasyonu Erzurum hak ediyordu ve kazandı”

EYOF 2017 Erzurum hazırlıkları için yurt dışında yarışlara ve antrenmanlara gittiğini belirten milli sporcu, “İnsanın kendi evinde, kendi rampasında atlaması apayrı bir duygu. Buradaki kuleler yeniden, sil baştan yapıldı. EYOF için hazırlanıyoruz ve rampalar şu an harika. EYOF’un Erzurum’da yapılması, Dadaşlar Şehri’nin tanıtılması demek. Erzurum, Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri. Şehir bu organizasyonu hak ediyordu ve kazandı. Şimdi de başarılar elde etme zamanı” ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedefinin Dünya Şampiyonası’nda yarışarak Türkiye’yi birinciliğe taşımak olduğunu belirten Muhammed Ali Bedir, “Türkiye’yi kayakla atlamayla tanıştırmak istiyorum. Daha sonra olimpiyatlara giderek şampiyonluk elde etmek ve Türkiye’nin artık kış sporlarında söz sahibi olmasına katkı vermek niyetindeyim” dedi.