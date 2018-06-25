TÜRKPATENT Mayıs ayı verilerini açıkladı

Erzurum’dan mayıs ayında 13, bu yılın ocak-mayıs ayları toplamında ise 91 marka başvurusunun yapıldığı kaydedildi. İlin 5 aylık süreçte kaydettiği marka başvuru sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15’lik pay edindi.

ERZURUM 2018 VERİLERİ

Erzurum’dan bu yılın mayıs ayında 13, ocak-mayıs ayları diliminde ise 91 marka başvurusu yapıldı. TÜRKPATENT verilerine göre, Erzurum’dan ocak ayında 21, şubat ayında 17, mart ayında 20, nisan ayında 20, mayıs ayında ise 13 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum marka başvurusu sayısı itibariyle iller sıralamasında 38’inci oldu.

DOSİAD ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZİ

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından yapılan analize göre, mayıs ayında Erzurum’dan 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 31, Doğu Anadolu Bölgesinden 113; ocak-mayıs ayları ekseninde ise Erzurum’dan 91, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 133, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 176, Doğu Anadolu Bölgesinden 630 marka başvurusu yapıldı.

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI VE ERZURUM

TÜRKPATENT verileri itibariyle, Dönemde, Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Malatya’dan 193, Elazığ’dan 151, Erzurum’dan 91, Van’dan 69, Erzincan’dan 39, Kars’tan 18, Ağrı’dan 15, Bitlis’ten 14, Muş’tan 10, Bingöl’den 9, Hakkari’den 9, Iğdır ilinden 8, Tunceli’den 2 ve Ardahan’dan 2 marka başvurusu gerçekleştirildi.

ERZURUM 38’İNCİ SIRADA

2018 yılı ocak-mayıs ayları diliminde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Denizli, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Samsun, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Çanakkale, Afyon, Mardin, Elazığ, Ordu, Rize, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Edirne, Düzce, Çorum, Erzurum, Karaman olarak açıklandı.

BÖLGEDEKİ 36 PATENTİN 13’Ü ERZURUM’DAN

Erzurum patent üretim ve başvurusu bazında Doğu Anadolu Bölgesinde rekor düzeydeki atılımlarını sürdürüyor. Mayıs ayında 1, ocak-mayıs ayları arasında ise 13 patentin üretildiği Erzurum patent üretim sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 21’inci sırayı aldı.

ERZURUM KENDİYLE YARIŞIYOR

Sanayi ve Teknolojik vizyonu ifade eden patent üretimi bakımından bölgesinin rakipsiz ili durumu karıyan Erzurum’da bu yılın ilk 5 aylık periyodunda 13 patent çıkarıldı. TÜRK PATENT verilerine göre Erzurum’dan ocak ayında 3, şubat ayında 3, mart ayında 4, nisan ayında 2 ve mayıs ayında da 1 patent başvurusu kaydedildi.

DOSİAD DEĞERLENDİRMELERİ

DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından TÜRKPATENT verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, mayıs ayında Erzurum’dan 1, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 1, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 3, Doğu Anadolu Bölgesinden 8 patent başvurusunun yapıldığı bildirildi. 2018’in ilk beş ayında ise Erzurum’dan 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 14, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 18, Doğu Anadolu Bölgesinden 36 patent başvurusu gerçekleştiği belirtildi.

ERZURUM’UN PATENT PAYI

Erzurum’un bu yılın ilk beş ayında ürettiği patent sayısı Türkiye toplamında yüzde 0,56, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 50, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72.2, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 93’lük pay gösterdi.

DOĞU ANADOLU İLLERİ DAĞILIMI VE ERZURUM

2018 yılının ocak-mayıs ayları bölümünde bölge illeri olan Erzurum’dan 13, Malatya’dan 11, Elazığ’dan 4, Kars’tan 2, Iğdır’dan 2, Erzincan, Tunceli, Van, Muş illerinden ise 1’er patent başvurusu gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesinin diğer illeri olan Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı bildirildi.

ERZURUM 21.NCİ SIRADA

Erzurum patent üretimi bakımından Türkiye illeri sıralamasında 21’inci oldu. TÜRKPATENT verileri üzerinden yapılan sıralamaya göre, patent üretiminin en yüksek sayıda kaydedildiği iller:

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Kayseri, Tekirdağ, Adana, Eskişehir, Samsun, Mersin, Kahramanmaraş, Denizli, Aydın, Balıkesir, Erzurum olarak paylaşıldı.