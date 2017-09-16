Turnikesiz Erzurumsporlular sosyal medyayı salladı

Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un turnike sisteminin olmadığı için maçlarını kendi sahasında oynayamamasına tepkiler sürüyor. Erzurumlu tiyatrocu Bilal Tavlak’ın turnike sorunuyla ilgili çektiği görüntüler sosyal medyayı adeta yıktı.

B.B. Erzurumspor’un sezon başından bu yana turnike sisteminin olmadığı gerekçesiyle maçlarını kendi sahasında oynayamaması büyük bir krize dönüştü. Ligin 5’inci haftasına gelinmesine rağmen sorunun devam etmesi tepkileri arttırdı. Son olarak kulüp başkanı Dilaver Yılmaz’ın, sahanın bir kısmının açılması için en az 7 hafta süre gerektiğini söylemesi üzerine Erzurumluları adeta çileden çıkardı. Günlerdir sosyal medyadan yaşadıkları sorunu dile getiren çok sayıda Erzurumlu, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Sosyal medyadan federasyon ve bakanlık yetkililerine tepkilerin yanı sıra Erzurumlu tiyatrocu Bilal Tavlak, tepkilere farklı bir boyut kazandırdı. Turnikesizlik üzerine çektiği görüntülerle izleyenleri güldüren Tavlak, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Bilal Tavlak’ın görüntüleri kısa zamanda binlerce kişi tarafından paylaşılırken Erzurumlular Tavlak’a destek verdi.

Passolig kartını yaktı

Mizahi olarak konuya eleştiride bulunan Bilal Tavlak, yine bir tepki olarak da kendisine ait passolig kartını yaktı. Erzurumspor’a haksızlık yapıldığını dile getiren Tavlak, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun turnikeleri yetiştirmediğinden dolayı ve aldığımız Passolig kartlarının bir işe yaramadığı için daha taşımaya gerek yok. Ben de Passolig kartımı kullanmak istemiyorum ve yakıyorum” dedi.

Öte yandan binlerce Erzurumlu sosyal medyadan yaşadıkları sorunu capslere taşıdı. Yaptıkları birbirinden komik ve bir o kadar da düşündüren capslerle konuyu gündeme taşıyan Erzurumlular çözüm istedi.