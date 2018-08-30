TURSAB’dan Sekmen’e ziyaret

Yapılan seçimlerle TURSAB Kuzeydoğu Anadolu başkanlığına getirilen Kürşat Özeken mesaiye hızlı başladı. Şehir Protokolüne düzenlediği ziyaretlerle çalışmaları hakkında bilgi aktaran TURSAB Başkanı Özeken Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde turizmin ağabeyi rolünü üstlenen Erzurum’un yeni dönemde daha çok değer kazanacağını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret eden TURSAB Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Kürşat Özeken Turizm alanında acentelerin sorunlarını dile getirerek destek istediğini dile getirdi. Özeken, yaz ve kış turizminde önemli ataklar yapan Erzurum’un yeni dönemde seyahat acentelerinin de yapacağı çalışmalar ile yerli ve yabancı turisti Erzurum’a çekme yönünde çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Özeken ‘ Yeni devraldığımız bu bayrağı Erzurum ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan acentelerimizin sorunlarını çözüm amaçlı çalışmalar ile sonuçlandırmaya çalışacağız. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin son yıllarda kazandığı turizm etkisinin katlanarak artması hem bu bölgedeki şehirler hem de seyahat acentelerimiz için oldukça önemli. Yapmış olduğumuz ziyaret kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e çalışmalarımızdan bahsederek sorunlarımızı dile getirdik.’ dedi.

Kuzeydoğu Anadolu TURSAB Başkanı Kürşat Özeken Seyahat Acentalar Birliğinin 10 bin üyesinin bulunduğunu belirterek amaçlarının hem Erzurum’a turist kazandırmak hem de ekonomik anlamda katkı sağlamak olduğunu vurguladı.