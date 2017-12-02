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02 Aralık 2017 11:03

Turşu suyu şifa kaynağı

Ev yapımı turşu suyu şifa dağıtıyor.

Turşu suyu şifa kaynağı

02 Aralık 2017 11:03

Oltu’da vatandaşlar turşu içerek bağışıklık sistemlerini güçlendirerek gribal enfeksiyonlardan uzak kalıyorlar.


Turşu Ustası Sülayman Turgut soğuk havalarda turşudan daha çok turşu suyu sattığını belirterek yaptığı turşuların suları içenlerin grip enfeksiyonuna yakalanmadığını söyledi.


Pratisyen Dr.İbrahim Hakkı Ekinci, kış aylarında soğuk havlar nedeni ile gribal enfeksiyonlarda artış olduğunu belirterek, “Özellikle doğal bir ürün olan ev turşusu en iyi koruyucu bir üründür. Ben özellikle hastalarıma gribal enfeksiyonlarda irtibata geçtiğinde yani bir kişide grip varsa başkalarına geçmemesi için ev turşu suyu öneriyorum ev turşusunda canlı faydalı bakteriler vardır. Bu bakteriler o bölgedeki zararlı mikropların bakterilerin virüslerin üremesini engellemektedir. O yüzden son derece faydalıdır. Turşu suyunu fazla değil günlük bir bardak içmek lazım. İçerken de turşu suyu boğazımızda ağzımızda ne kadar çok kalırsa o kadar faydalıdır. Enfeksiyon riksi görüldüğünde ev turşu suyu içerek enfeksiyondan uzak kalabilirler” dedi.




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