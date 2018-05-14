TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli’den okurlara teşekkür

Hanefi İspirli beşincisi düzenlenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan fuar alanındaki “Doğunun En Büyük Kitap Fuarı” ile ilgili bir açıklama yaparak Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Erzurum’un, bir hafta boyunca kitap ile anılmasına vesile olan Kitap Fuarı’nı düzenleyen TÜYAP ve bu alanının mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür eden İspirli şunları söyledi; “Yolları, kaldırımları, binaları, peyzajı; şehirleri bayındır kılan zihinleri kitaplı medeniyetler daim kılmaktadır. Önceki yıllarda çadırlarda düzenlenen kitap fuarları artık yerini modern ve insani bütün şartların dizayn edildiği bir binada düzenlenmeye başladı.

İlk defa böyle bir makânda düzenlenmesine rağmen yüzbinlerce ziyaretçi bayram havasında, gençler, öğrenciler, okuma sevdalıları, kitap kurtları kitap almak için fuarı doldurdu. Kitaba dokunarak, onları yazanları yakından görerek, buram buram kitap kokan olan 7 günde on binlerce kitap okuyucuya ulaştı.

Kitapla ilgisi olan, alanı kitap, yazı, yazar, şair olan sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek fuarda yer almasını sağlayan Başkan Sekmen’e Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak teşekkür ediyoruz.

Şehirleri bayındır kılan; o şehirlerde kültüre, sanata, edebiyata, eğitime yapılan yatırımlardır. Binalar yıkılır, yollar bozulur, altyapılar çöker; ama insana yapılan yatırım nesilden nesile aktarılır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Erzurum’a sadece eserler kazandırmıyor; bu fuarla gördük ki zihinlere ve yüreklere de sesleniyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi standında kitaplarını imzalayan bütün şair ve yazar dostlarımıza; özellikle de Erzurum halkına minnettarız. Allah bizi Kitaptan ayırmasın.”