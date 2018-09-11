TYB Erzurum Şubesi 2018-2019 faaliyet takvimi duyurdu

Kısa adı TYB olan Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15 Şubesinden biri olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 2018-2019 dönemine doludizgin giriyor.

2019 yılında 15.kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi her yıl Eylül ayında faaliyet takvimini açıklıyor.

2018-2019 Döneminin faaliyet takvimi; Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, Yönetim Kurulu Üyeleri H. Ömer Özden, İsmail Bingöl ve Reşat Coşkun ile Kadın Birim Başkanı Ebru Kara ve Gençlik Birim Başkanı Muhammet Tahir Can ile üyeler ve gençlerin katılımı ile düzenlenen programda duyuruldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube başkanı M. Hanefi İspirli, “Erzurum'dan Türkiye'ye” hedefi ile planladıkları faaliyetleri bu sene ilk defa basılı hale getirdiklerini belirterek şunları söyledi.

"Salon Sohbetleri, Gençler Konuşuyor, Kadın Yöneticiler Konuşuyor" başlıkları altında, özellikle gençlere ve kadınlara söz hakkı ve konuşma alanı açmayı hedefledik. Erzurum'un yerel ama Türkiye'ye mal olmuş marka isimlerini anma toplantıları ile ehil isimlerden anlattıracağız.”

KAR ŞİİRLERİ ŞÖLENİ

Daha önce 3 kez düzenledikleri Kar Şiirleri Şöleni'ni değişik olumsuzluklar nedeniyle ara verdiklerini hatırlatan İspirli; “Kar Şiirleri bu şehre yakışan, bu şehirle bütünleşen bir faaliyet. 3 yıl ara vermek zorunda kaldığımız bu şöleni devam ettirip, çok uzun yıllara yaymak istiyoruz. Erzurum, nasıl kar ile anılıyorsa edebiyatta da şiiri ile anılacak.” dedi.

Kadın STK Temsilcileri

Geçtiğimiz dönemde de verimli bir süreç geçirdiklerini dile getiren İspirli;

"Her dönemi bir öncekinden daha dolu geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Üniversitelerimiz, şehrin aydınları, okuyan, yazan; üreten kadın STK temsilcilerini de ilk defa bizim yapacağımız bu programlarla gündeme taşıyacağız.

Anadolu Mektebi Okumaları

“Anadolu Mektebi Okumalarının İl Koordinatörü Abdullah Nehir'in büyük bir titizlikle yürüttüğü okumalar sonucu ortaya çıkan okuma notlarını gençlerin ağzından yine gençlere ulaştıracağız.

Ayrıca SYK'larık gençlik birimleri ile bu sohbetlerimiz devam edecek” dedi.

Her Eylül ayında o dönemin planlamasını yapmış olarak faaliyetlere başladıklarını hatırlatan İspirli açıklamasına şöyle devam etti; "Hüma Sanat-Edebiyat" dergisinin devam edeceğini, Erzurum'un ve Türkiye'nin kültürüne, sanatına, edebiyatına katkı yapmış isimleri bu dergi yoluyla gençlerle buluşturduklarını söyledi.

Her dönem olduğu gibi eğitim kurslarına da devam edeceklerini, planlı faaliyetlerin dışında Erzurum Şubesi'nin kuruluşunun 15.yılında kurucu ve yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanları da onurluk ile hatırlayacaklarını belirten İspirli;

“Bundan önceki yıllarda olduğu gibi planlamalarda emeği geçen Başkan Yardımcımız Yusuf Kotan'a teşekkür etmek istiyorum” dedi.